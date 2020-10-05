https://ria.ru/20201005/karantin-1578223755.html
Московские власти заявили, что не стремятся к введению карантина
Столичные власти не стремятся к введению карантина в городе, такую цель никто не преследует, заявила РИА Новости в понедельник глава социального комитета... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:51
2020-10-05T13:51
2020-10-05T13:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
инна святенко
москва
общество
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<strong>МОСКВА. 5 окт – РИА Новости.</strong> Столичные власти не стремятся к введению карантина в городе, такую цель никто не преследует, заявила РИА Новости в понедельник глава социального комитета Совфеда, сенатор от Москвы <a href="http://ria.ru/person_inna-svyatenko/" target="_blank" data-auto="true">Инна Святенко</a>.По ее словам, сейчас руководством города предпринят тот комплекс мер - каникулы для школьников, частичный перевод сотрудников на удаленную работу, - который должен дать свой результат и снизить распространение COVID-19."И хочу добавить, что в Москве не стремятся к закрытию или введению карантина. Такую цель никто не преследует и действуют исходя из эпидемиологической обстановки", - заключила Святенко.
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578198035.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, инна святенко, москва, общество