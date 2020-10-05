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Московские власти заявили, что не стремятся к введению карантина
Столичные власти не стремятся к введению карантина в городе, такую цель никто не преследует, заявила РИА Новости в понедельник глава социального комитета... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:51
2020-10-05T13:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
инна святенко
москва
общество
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<strong>МОСКВА. 5 окт – РИА Новости.</strong> Столичные власти не стремятся к введению карантина в городе, такую цель никто не преследует, заявила РИА Новости в понедельник глава социального комитета Совфеда, сенатор от Москвы <a href="http://ria.ru/person_inna-svyatenko/" target="_blank" data-auto="true">Инна Святенко</a>.По ее словам, сейчас руководством города предпринят тот комплекс мер - каникулы для школьников, частичный перевод сотрудников на удаленную работу, -&nbsp; который должен дать свой результат и снизить распространение COVID-19."И хочу добавить, что в Москве не стремятся к закрытию или введению карантина. Такую цель никто не преследует и действуют исходя из эпидемиологической обстановки", - заключила Святенко.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, инна святенко, москва, общество

Московские власти заявили, что не стремятся к введению карантина

13:51 05.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Мужчина на Большой Дорогомиловской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА. 5 окт – РИА Новости. Столичные власти не стремятся к введению карантина в городе, такую цель никто не преследует, заявила РИА Новости в понедельник глава социального комитета Совфеда, сенатор от Москвы Инна Святенко.
"Ежедневно мы следим за ситуацией в городе. И, безусловно, вопросы введения ограничительных мер или их снятия будут рассматриваться с учетом рекомендаций Роспотребнадзора исходя из данных оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве", - сказала Святенко.
По ее словам, сейчас руководством города предпринят тот комплекс мер - каникулы для школьников, частичный перевод сотрудников на удаленную работу, -  который должен дать свой результат и снизить распространение COVID-19.
"И хочу добавить, что в Москве не стремятся к закрытию или введению карантина. Такую цель никто не преследует и действуют исходя из эпидемиологической обстановки", - заключила Святенко.
Пассажиры спускаются по эскалатору на станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 00:15Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Инна СвятенкоМоскваОбщество
 
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