https://ria.ru/20201005/karabakh-1578306689.html

Алиев заявил о взятии трех сел в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль ряд позиций на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T19:45

2020-10-05T19:45

2020-10-05T20:16

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

в мире

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<strong>БАКУ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что армия страны взяла под контроль ряд позиций на линии соприкосновения в Карабахе.По сообщениям корреспондента РИА Новости, в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте с утра раздались уже несколько десятков взрывов, неоднократно включалась сирена воздушной тревоги. В городе чувствуется запах дыма, в разных районах видны пожары.В Армении заявили, что в результате обстрелов со стороны Азербайджана армянских и карабахских населенных пунктов с начала эскалации конфликта погиб 21 мирный житель, 82 человека получили ранения.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за это друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Обстановка осложнена также и тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a>, являющаяся членом <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>. Армения, в свою очередь, входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.В Москве осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров.

https://ria.ru/20201005/karabakh-1578204889.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире