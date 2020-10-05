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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578306689.html
Алиев заявил о взятии трех сел в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль ряд позиций на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T19:45
2020-10-05T20:16
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
в мире
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<strong>БАКУ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что армия страны взяла под контроль ряд позиций на линии соприкосновения в Карабахе.По сообщениям корреспондента РИА Новости, в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте с утра раздались уже несколько десятков взрывов, неоднократно включалась сирена воздушной тревоги. В городе чувствуется запах дыма, в разных районах видны пожары.В Армении заявили, что в результате обстрелов со стороны Азербайджана армянских и карабахских населенных пунктов с начала эскалации конфликта погиб 21 мирный житель, 82 человека получили ранения.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за это друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Обстановка осложнена также и тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a>, являющаяся членом <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>. Армения, в свою очередь, входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.В Москве осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров.
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578204889.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
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ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире

Алиев заявил о взятии трех сел в Карабахе

19:45 05.10.2020 (обновлено: 20:16 05.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенные Азербайджана в селе Талыш, Нагорный Карабах
Военные Азербайджана в селе Талыш, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
Читать ria.ru в
БАКУ, 5 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль ряд позиций на линии соприкосновения в Карабахе.
"Сегодня Азербайджанская армия освободила села Шихали Агалы, Сарыджалы и Мезре Джабраильского района, а также ряд стратегических высот в различных направлениях", — написал Алиев в Twitter.
По сообщениям корреспондента РИА Новости, в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте с утра раздались уже несколько десятков взрывов, неоднократно включалась сирена воздушной тревоги. В городе чувствуется запах дыма, в разных районах видны пожары.
В Армении заявили, что в результате обстрелов со стороны Азербайджана армянских и карабахских населенных пунктов с начала эскалации конфликта погиб 21 мирный житель, 82 человека получили ранения.
Последствия обстрела в Степанакерте, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за это друг на друга. Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Обстановка осложнена также и тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция, являющаяся членом НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ.
В Москве осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанВ мире
 
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