https://ria.ru/20201005/karabakh-1578214472.html
Армения пропустит учения ОДКБ из-за ситуации в Карабахе
Армения пропустит учения ОДКБ "Нерушимое братство-2020", которые пройдут в Белоруссии в середине октября, из-за ситуации в Карабахе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:29
2020-10-05T12:29
2020-10-05T12:29
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
одкб
белоруссия
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 5 окт – РИА Новости.</strong> Армения пропустит учения ОДКБ "Нерушимое братство-2020", которые пройдут в Белоруссии в середине октября, из-за ситуации в Карабахе, сообщили РИА Новости в армянском минобороны."На эти учения мы не поедем", - заявили в ведомстве.Армянская сторона отказалась от участия в учениях на фоне возобновления боевых действий на линии соприкосновения в Карабахе.Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2020", где будут отработаны вопросы подготовки и ведения миротворческой операции, пройдет с 12 по 16 октября на белорусском полигоне "Лосвидо". Ранее сообщалось, что участие в нем примут подразделения от шести государств-членов ОДКБ: РФ, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
6
белоруссия
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны армении, одкб, белоруссия, армения, в мире
ЕРЕВАН, 5 окт – РИА Новости. Армения пропустит учения ОДКБ "Нерушимое братство-2020", которые пройдут в Белоруссии в середине октября, из-за ситуации в Карабахе, сообщили РИА Новости в армянском минобороны.
"На эти учения мы не поедем", - заявили в ведомстве.
Армянская сторона отказалась от участия в учениях на фоне возобновления боевых действий на линии соприкосновения в Карабахе.
Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2020", где будут отработаны вопросы подготовки и ведения миротворческой операции, пройдет с 12 по 16 октября на белорусском полигоне "Лосвидо". Ранее сообщалось, что участие в нем примут подразделения от шести государств-членов ОДКБ: РФ, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.