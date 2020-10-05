https://ria.ru/20201005/karabakh-1578214472.html

Армения пропустит учения ОДКБ из-за ситуации в Карабахе

Армения пропустит учения ОДКБ "Нерушимое братство-2020", которые пройдут в Белоруссии в середине октября, из-за ситуации в Карабахе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:29

2020-10-05T12:29

2020-10-05T12:29

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

одкб

белоруссия

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 5 окт – РИА Новости.</strong> Армения пропустит учения ОДКБ "Нерушимое братство-2020", которые пройдут в Белоруссии в середине октября, из-за ситуации в Карабахе, сообщили РИА Новости в армянском минобороны."На эти учения мы не поедем", - заявили в ведомстве.Армянская сторона отказалась от участия в учениях на фоне возобновления боевых действий на линии соприкосновения в Карабахе.Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2020", где будут отработаны вопросы подготовки и ведения миротворческой операции, пройдет с 12 по 16 октября на белорусском полигоне "Лосвидо". Ранее сообщалось, что участие в нем примут подразделения от шести государств-членов ОДКБ: РФ, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

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белоруссия

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, одкб, белоруссия, армения, в мире