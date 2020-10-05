https://ria.ru/20201005/karabakh-1578213750.html
Баку заявил о гибели мирного жителя после обстрела в Карабахе
Один мирный житель погиб, трое госпитализированы в результате обстрела населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в понедельник, заявила... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:19
2020-10-05T12:19
2020-10-05T12:38
обсе
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
азербайджан
в мире
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<strong>БАКУ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Один мирный житель погиб, трое госпитализированы в результате обстрела населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в понедельник, заявила генпрокуратура Азербайджана.По его словам, "в результате обстрела из тяжелой артиллерии вооруженными силами врага территорий, где компактно проживает мирное население Азербайджана, и попадания снарядов на центральные улицы и в непосредственной близости от центральной больницы города Барда погибла Мехдиева Шахрияр Иса гызы, три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы". В прокуратуре Бардинского района возбуждено уголовное дело.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
https://ria.ru/20201005/stepanakert-1578203161.html
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сша
армения
азербайджан
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, сша, армения, обострение конфликта в нагорном карабахе, азербайджан, в мире
БАКУ, 5 окт – РИА Новости. Один мирный житель погиб, трое госпитализированы в результате обстрела населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в понедельник, заявила генпрокуратура Азербайджана.
"Военно-политическое руководство агрессорской Армении, грубо нарушив нормы и принципы международного права, продолжает осуществлять террористические действия против мирного населения и с утра 5 октября 2020 года вооруженные силы врага продолжают обстреливать густонаселенные пункты на территории Геранбойского, Гейгельского, Бейлаганского, Бардинского, Тертерского, Зардабского районов и города Гянджи", - заявили в пресс-службе азербайджанской прокуратуры.
По его словам, "в результате обстрела из тяжелой артиллерии вооруженными силами врага территорий, где компактно проживает мирное население Азербайджана, и попадания снарядов на центральные улицы и в непосредственной близости от центральной больницы города Барда погибла Мехдиева Шахрияр Иса гызы, три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы". В прокуратуре Бардинского района возбуждено уголовное дело.
"В то же время в результате многочисленных ракетных обстрелов других городов и районов, упомянутых выше, инфраструктуре нанесен серьезный ущерб", - добавили в ведомстве.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении
впервые. Президент Азербайджана
утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Главы России, США и Франции
- сопредседателей Минской группы ОБСЕ
по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.