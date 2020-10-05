https://ria.ru/20201005/karabakh-1578202711.html
Эксперт рассказал, почему НКР удалось остановить обстрел со стороны Баку
Армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики заставила противника прекратить обстрел своих городов, нанеся ответные удары по городам Азербайджана, считает... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T08:55
2020-10-05T08:55
2020-10-05T09:37
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
хикмет гаджиев
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики заставила противника прекратить обстрел своих городов, нанеся ответные удары по городам Азербайджана, считает карабахский военный аналитик Рачья Арзуманян.По его оценке, в Степанакерте "пока что тишина, и противник обдумывает сложившуюся ситуацию".Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил в воскресенье, что ВС Армении выпустили в воскресенье восемь ракет по городам и регионам Азербайджана, две из них - по Хызы и Апшеронскому району, которые находятся в непосредственной близости от Баку.Также Гаджиев заявил об обстреле Мингячевира, где расположен крупный водный резервуар страны и электростанция. Позже Генпрокуратура республики сообщила, что пять человек госпитализированы после обстрела Мингячевира.В свою очередь, МО и МИД Армении опровергли причастность этой страны к обстрелам Азербайджана.В субботу и воскресенье по столице непризнанной НКР было нанесено несколько артиллерийских и авиаударов, они пришлись по жилым домам, а также зданию "Карабах-телеком", электрической подстанции и зданию МЧС. В городе частично пропал интернет, закрылись большинство магазинов и кафе, женщины и старики стараются выехать из Карабаха в Армению.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578200608.html
https://ria.ru/20201005/pushkov-1578198619.html
10
нагорно-карабахская республика
сша
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение конфликта в нагорном карабахе, хикмет гаджиев, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире
СТЕПАНАКЕРТ, 5 окт – РИА Новости. Армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики заставила противника прекратить обстрел своих городов, нанеся ответные удары по городам Азербайджана, считает карабахский военный аналитик Рачья Арзуманян.
"Вчерашний день оказался с сюрпризами для турецко-азербайджанской стороны, которая осознала еще одну асимметрию войны на арцахском (Арцах – самоназвание Карабаха – ред.) фронте. Опрометчиво нанеся удар по городам и гражданскому населению, (президент Азербайджана) Ильхам Алиев и (турецкий лидер Тайип) Эрдоган (затем) обнаружили, что в зоне досягаемости артиллерии Армии обороны находятся азербайджанские населенные пункты, население которых на порядок больше атакуемых городов и сел Арцаха. Возможно, была уверенность, что армянские вооруженные силы не нанесут удар по Гандзаку/Гяндже/Кировобаду, но получилось по-другому. Азербайджан может достать в Арцахе 100 000 гражданского населения, Арцах в состоянии накрыть 1 миллион и будет накрывать, если не опомнятся и не вспомнят, что существует гуманитарное право", - сообщил Арзуманян РИА Новости.
По его оценке, в Степанакерте "пока что тишина, и противник обдумывает сложившуюся ситуацию".
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил в воскресенье, что ВС Армении выпустили в воскресенье восемь ракет по городам и регионам Азербайджана, две из них - по Хызы и Апшеронскому району, которые находятся в непосредственной близости от Баку.
Также Гаджиев заявил об обстреле Мингячевира, где расположен крупный водный резервуар страны и электростанция. Позже Генпрокуратура республики сообщила, что пять человек госпитализированы после обстрела Мингячевира.
В свою очередь, МО и МИД Армении опровергли причастность этой страны к обстрелам Азербайджана.
В субботу и воскресенье по столице непризнанной НКР было нанесено несколько артиллерийских и авиаударов, они пришлись по жилым домам, а также зданию "Карабах-телеком", электрической подстанции и зданию МЧС. В городе частично пропал интернет, закрылись большинство магазинов и кафе, женщины и старики стараются выехать из Карабаха в Армению.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении
впервые. Президент Азербайджана
утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ
во главе с тремя сопредседателями - Россией, США
и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР
не является стороной переговоров.