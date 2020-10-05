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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578201214.html
Армения заявила о продолжении боев на линии соприкосновения в Карабахе
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о продолжении боев на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T07:40
2020-10-05T09:22
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 5 окт — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о продолжении боев на линии соприкосновения в Карабахе.Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.Первого октября <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> выпустили заявление, в котором осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
Арбузы бросили и побежали воевать ? Смешные азербайджанцы
27
Что хорошего в том что люди убивают друг друга ?
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нагорно-карабахская республика
сша
армения
РИА Новости
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обострение конфликта в нагорном карабахе, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Армения заявила о продолжении боев на линии соприкосновения в Карабахе

07:40 05.10.2020 (обновлено: 09:22 05.10.2020)
 
© РИА НовостиЗдания, разрушенные в результате обстрела города Гянджа
Здания, разрушенные в результате обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости
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ЕРЕВАН, 5 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о продолжении боев на линии соприкосновения в Карабахе.

"Ночью и по состоянию на данный момент бои на линии соприкосновения Арцаха (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) и Азербайджана продолжались с различной интенсивностью", – написала она в Facebook.

Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Первого октября Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили заявление, в котором осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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