https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578301577.html

Ученые не обнаружили следов нефтепродуктов в водах Камчатки

Первые проведенные научные исследования исключили наличие нефти в пробах, забранных из акватории в районе Халактырского пляжа на Камчатке, сообщила вице-спикер... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T19:13

2020-10-05T19:13

2020-10-05T19:47

загрязнение воды на камчатке

россия

новости - экология

камчатский край

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Первые проведенные научные исследования исключили наличие нефти в пробах, забранных из акватории в районе Халактырского пляжа на Камчатке, сообщила вице-спикер Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Irina_JArovaja/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Яровая</a>."Всесторонние исследования продолжаются, и ученые будут и дальше информировать о лабораторных результатах. Сегодня у всех есть общая заинтересованность в детальном изучении ситуации и объективных выводах", - добавила зампред ГД.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.

https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578217796.html

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россия

камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, россия, новости - экология, камчатский край