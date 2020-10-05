https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578265452.html

Глава Минприроды рассказал о результатах анализов проб воды на Камчатке

Химических реагентов в анализах воды, взятых на Камчатке Росприроднадзором, не обнаружили, есть небольшие превышения по железу и фосфатам, заявил министр... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:48

2020-10-05T16:48

2020-10-05T18:44

загрязнение воды на камчатке

новости - экология

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

генеральная прокуратура рф

дмитрий кобылкин

камчатский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Химических реагентов в анализах воды, взятых на Камчатке Росприроднадзором, не обнаружили, есть небольшие превышения по железу и фосфатам, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin" target="_blank">Дмитрий Кобылкин</a>.В то же время Кобылкин отметил, что <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resurso" target="_blank">Минприроды</a> совместно с Генпрокуратурой продолжает проводить проверку промышленных предприятий региона, чтобы окончательно исключить версию с разливом нефти.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.

https://ria.ru/20201005/zagryaznenie-1578257384.html

Cт Прапор СССР Вы у кого спрашиваете? Этот Мин природы даже повсеместную вырубку леса не видит не то что в воде что то может рассмотреть. 48

Козьма ПРУТКОВ. Так кто же врёт? Одни обнаружили, другие нет. Найти тех, кто врёт, и выгнать с госслужбы, пускай в бизнес идут, там это ценится - умение врать, а на Государевой службе нельзя. 22

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камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, новости - экология, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), генеральная прокуратура рф, дмитрий кобылкин, камчатский край, происшествия