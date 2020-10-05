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https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578265452.html
Глава Минприроды рассказал о результатах анализов проб воды на Камчатке
Химических реагентов в анализах воды, взятых на Камчатке Росприроднадзором, не обнаружили, есть небольшие превышения по железу и фосфатам, заявил министр... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:48
2020-10-05T18:44
загрязнение воды на камчатке
новости - экология
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
генеральная прокуратура рф
дмитрий кобылкин
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Химических реагентов в анализах воды, взятых на Камчатке Росприроднадзором, не обнаружили, есть небольшие превышения по железу и фосфатам, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin" target="_blank">Дмитрий Кобылкин</a>.В то же время Кобылкин отметил, что <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resurso" target="_blank">Минприроды</a> совместно с Генпрокуратурой продолжает проводить проверку промышленных предприятий региона, чтобы окончательно исключить версию с разливом нефти.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
https://ria.ru/20201005/zagryaznenie-1578257384.html
Вы у кого спрашиваете? Этот Мин природы даже повсеместную вырубку леса не видит не то что в воде что то может рассмотреть.
48
Так кто же врёт? Одни обнаружили, другие нет. Найти тех, кто врёт, и выгнать с госслужбы, пускай в бизнес идут, там это ценится - умение врать, а на Государевой службе нельзя.
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камчатский край
РИА Новости
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загрязнение воды на камчатке, новости - экология, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), генеральная прокуратура рф, дмитрий кобылкин, камчатский край, происшествия

Глава Минприроды рассказал о результатах анализов проб воды на Камчатке

16:48 05.10.2020 (обновлено: 18:44 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Химических реагентов в анализах воды, взятых на Камчатке Росприроднадзором, не обнаружили, есть небольшие превышения по железу и фосфатам, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Все говорят о нефти, о нефтепродуктах, о разливах, но по большому счету все анализы, которые мы взяли с Росприроднадзором, они говорят нам о том, что превышений по нефти ни в воде, ни на суше нет... Там есть небольшие превышения по железу и фосфатам, но они незначительные совсем, маленькие - такие фиксировались и раньше", - сказал Кобылкин журналистам.

В то же время Кобылкин отметил, что Минприроды совместно с Генпрокуратурой продолжает проводить проверку промышленных предприятий региона, чтобы окончательно исключить версию с разливом нефти.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
Сотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 16:15
Минприроды не считает загрязнение воды на Камчатке масштабной катастрофой
 
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Загрязнение воды на КамчаткеНовости - ЭкологияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Генеральная прокуратура РФДмитрий КобылкинКамчатский крайПроисшествия
 
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