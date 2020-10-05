Глава Минприроды рассказал о результатах анализов проб воды на Камчатке
16:48 05.10.2020 (обновлено: 18:44 05.10.2020)
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Химических реагентов в анализах воды, взятых на Камчатке Росприроднадзором, не обнаружили, есть небольшие превышения по железу и фосфатам, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
"Все говорят о нефти, о нефтепродуктах, о разливах, но по большому счету все анализы, которые мы взяли с Росприроднадзором, они говорят нам о том, что превышений по нефти ни в воде, ни на суше нет... Там есть небольшие превышения по железу и фосфатам, но они незначительные совсем, маленькие - такие фиксировались и раньше", - сказал Кобылкин журналистам.
В то же время Кобылкин отметил, что Минприроды совместно с Генпрокуратурой продолжает проводить проверку промышленных предприятий региона, чтобы окончательно исключить версию с разливом нефти.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.