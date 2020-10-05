Ученый оценил вероятность вины вулканов в загрязнении у берегов Камчатки
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
НОВОСИБИРСК, 5 окт - РИА Новости. Вероятность вклада вулканов в загрязнение океана у побережья Камчатки ничтожно мала, считает заведующий лабораторией сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии им. А. А. Трофимука СО РАН член-корреспондент РАН Иван Кулаков.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
"В области загрязнения находятся два действующих вулкана - Авачинский и Корякский, которые в принципе можно было бы связать с этой экологической катастрофой. Действительно, зарождающаяся вулканическая активность теоретически может сопровождаться повышенными выбросами ядовитых веществ, которые могут быть растворены в естественных источниках на склоне вулкана. Однако этот сценарий представляется маловероятным в данном конкретном случае", - сказал ученый, слова которого приводит издание СО РАН "Наука в Сибири".
Кулаков отметил, что ему не известны случаи, когда выброс токсичных веществ при гидротермальной активности вулкана был столь огромен, что его хватило бы для загрязнения значительной площади акватории океана. Вулканы, подчеркнул он, содержат фенолы и нефтепродукты лишь в микроскопических количествах.
"К тому же, даже если предположить, что такое уникальное явление в данном случае произошло, оно неизбежно сопровождалось бы другими признаками активизации вулкана, прежде всего повышенной фумарольной и сейсмической активностью", - сказал ученый, отметив, что Авачинский и Корякский вулканы в последний раз были активны только в начале 2020 года и, таким образом, вряд ли могли стать причиной попадания ядовитых веществ в воду.
Издание со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН также сообщает, что эти вулканы находятся в абсолютно спокойном состоянии уже по крайней мере более полугода. Никаких крупных землетрясений вулканической или тектонической природы в их окрестностях в последнее время также не регистрировалось.