https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578226755.html

Ученый оценил вероятность вины вулканов в загрязнении у берегов Камчатки

Вероятность вклада вулканов в загрязнение океана у побережья Камчатки ничтожно мала, считает заведующий лабораторией сейсмической томографии Института... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:02

2020-10-05T14:02

2020-10-05T14:02

загрязнение воды на камчатке

земля - риа наука

российская академия наук

москва

камчатский край

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<strong>НОВОСИБИРСК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Вероятность вклада вулканов в загрязнение океана у побережья Камчатки ничтожно мала, считает заведующий лабораторией сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии им. А. А. Трофимука СО <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> член-корреспондент РАН Иван Кулаков.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.Кулаков отметил, что ему не известны случаи, когда выброс токсичных веществ при гидротермальной активности вулкана был столь огромен, что его хватило бы для загрязнения значительной площади акватории океана. Вулканы, подчеркнул он, содержат фенолы и нефтепродукты лишь в микроскопических количествах.Издание со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН также сообщает, что эти вулканы находятся в абсолютно спокойном состоянии уже по крайней мере более полугода. Никаких крупных землетрясений вулканической или тектонической природы в их окрестностях в последнее время также не регистрировалось.

https://ria.ru/20201005/zagryaznenie-1578218366.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, земля - риа наука, российская академия наук, москва, камчатский край