Спасатели не нашли останков морских животных на побережье Камчатки
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт - РИА Новости. Камчатские спасатели не обнаружили в понедельник останков морских животных на загрязненном побережье Тихого океана на Камчатке, сообщил в прямом эфире из ситуационного центра начальник краевого главка МЧС Игорь Михно.
Он отметил, что спасатели занимаются мониторингом обстановки, обследованием береговой линии, морской акватории, оказанием помощи другим службам в заборе проб, где необходимо использовать морские суда и водолазов, данная работа ведется ежедневно. Также сотрудниками МЧС задействованы беспилотные летательные аппараты с камерами хорошего разрешения, при помощи которых можно наблюдать за состоянием воды и береговой полосы. В ведомстве заявляют, что факты о выбросах животных, которые в эти дни распространяются в социальных сетях, по состоянию на 5 октября не подтверждаются.
"Я думаю, что не может быть такого, что десятки тонн морских животных унесло океаном. Мы сразу обследовали те места, в которых якобы производились эти съемки, но там ничего не нашли. Никаких пятен на воде и постороннего запаха тоже нет. Пробы, которые на сегодняшний день отобрал Роспотребнадзор, тоже не показали никаких превышений. Водолазы погружались: вода чистая, дно чистое, никаких жжений кожи не было, никаких нарушений в медицинских показателях у сотрудников зафиксировано не было, несмотря на то, что они ежедневно работают и на воде, и на берегу", - рассказал Михно.
По его словам, МЧС продолжает мониторинг, оказание помощи в заборе проб и держит ситуацию на контроле, взаимодействуя со всеми заинтересованными органами власти.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Первые результаты исследований могут быть обнародованы позднее в понедельник. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.