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https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578202060.html
Глава Камчатки рассказал о результатах проверки реки, впадающей в залив
Предельно-допустимая концентрация вредных веществ в устье реки Налычева, которая впадает в загрязненную сейчас акваторию Тихого океана на Камчатке, находится в... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T08:18
2020-10-05T08:43
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
тихий океан
москва
камчатский край
общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Предельно-допустимая концентрация вредных веществ в устье реки Налычева, которая впадает в загрязненную сейчас акваторию <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a> на Камчатке, находится в норме, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>.Поверку провели после сообщений жителей региона в социальных сетях о том, что возможная причина происходящего связана с деятельностью военных, чьи объекты находятся вверх по реке."Вчера мы провели исследования. Сегодня будет направлен еще один экспедиционный катер с экологами. Кроноцкий заповедник его организовывает как заинтересованное экологическое сообщество. Пробы там тоже взяты, визуальный осмотр проведен. Результаты расширенных проб мы ждем. Те пробы, которые общие, показывают отсутствие превышения предельно-допустимой концентрации", — пояснил Солодов.Вместе с тем, по словам врио министра экологии и природных ресурсов Камчатского края Алексея Кумарькова, река Налычева протекает по природному парку "Налычево"."Это особо охраняемая природная территория. Там нет и никогда не было никаких техногенных объектов. Мы живем в горном, вулканическом регионе. Любая река, особенно горная, всегда выносит шлейф мутности из осадочных и прочих пород. Связано это с разрушением рыхлого слоя русла, и реки этот обломочный материал выносят", — сказал Кумарьков.Он также отметил, что в министерстве есть фотографии реки Налычева, сделанные в этом году, и аналогичные снимки прошлого года. Они идентичны."Если вы посмотрите на снимки из космоса любой реки, включая Амазонку, то увидите, что там шлейф мутности распространяется на сотни километров в океан. Это абсолютно естественный процесс. Поэтому я уверен, что в реке Налычева никаких ядов нет и их никто никогда не найдет", — добавил Кумарьков.О состоянии воды на Халактырском пляже рассказали на этой неделе местные серферы. По их словам, после плавания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Природоохранная прокуратура и <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственный комитет</a> начали проверки.По информации Минприроды региона, мертвых морских животных обнаружили на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москву</a> для проведения анализов. В исследованиях на Камчатке задействованы все ответственные ведомства и службы.Пока власти рассматривают три возможные причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578199765.html
https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578199689.html
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тихий океан
москва
камчатский край
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Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки
На Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы. Почти у всех одинаковые симптомы: тошнота, першение в горле, начали чесаться глаза. Жители и туристы делились фотографиями побережья Тихого океана, усыпанного трупами обитателей дна. Результаты неутешительны: в воде — превышение содержания нефтепродуктов и фенола. В Москву направили пробы с загрязненного побережья. Природоохранная прокуратура и СК начали проверки.
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загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, тихий океан, москва, камчатский край, общество

Глава Камчатки рассказал о результатах проверки реки, впадающей в залив

08:18 05.10.2020 (обновлено: 08:43 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью в рамках рейда по берегу Авачинской губы
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью в рамках рейда по берегу Авачинской губы - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости. Предельно-допустимая концентрация вредных веществ в устье реки Налычева, которая впадает в загрязненную сейчас акваторию Тихого океана на Камчатке, находится в норме, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Поверку провели после сообщений жителей региона в социальных сетях о том, что возможная причина происходящего связана с деятельностью военных, чьи объекты находятся вверх по реке.
"Вчера мы провели исследования. Сегодня будет направлен еще один экспедиционный катер с экологами. Кроноцкий заповедник его организовывает как заинтересованное экологическое сообщество. Пробы там тоже взяты, визуальный осмотр проведен. Результаты расширенных проб мы ждем. Те пробы, которые общие, показывают отсутствие превышения предельно-допустимой концентрации", — пояснил Солодов.
Вместе с тем, по словам врио министра экологии и природных ресурсов Камчатского края Алексея Кумарькова, река Налычева протекает по природному парку "Налычево".
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"Это особо охраняемая природная территория. Там нет и никогда не было никаких техногенных объектов. Мы живем в горном, вулканическом регионе. Любая река, особенно горная, всегда выносит шлейф мутности из осадочных и прочих пород. Связано это с разрушением рыхлого слоя русла, и реки этот обломочный материал выносят", — сказал Кумарьков.
Он также отметил, что в министерстве есть фотографии реки Налычева, сделанные в этом году, и аналогичные снимки прошлого года. Они идентичны.
"Если вы посмотрите на снимки из космоса любой реки, включая Амазонку, то увидите, что там шлейф мутности распространяется на сотни километров в океан. Это абсолютно естественный процесс. Поэтому я уверен, что в реке Налычева никаких ядов нет и их никто никогда не найдет", — добавил Кумарьков.
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О состоянии воды на Халактырском пляже рассказали на этой неделе местные серферы. По их словам, после плавания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж. Природоохранная прокуратура и Следственный комитет начали проверки.
По информации Минприроды региона, мертвых морских животных обнаружили на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. В исследованиях на Камчатке задействованы все ответственные ведомства и службы.
Пока власти рассматривают три возможные причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению специалистов, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
 
Обсудить10
Загрязнение воды на КамчаткеВладимир СолодовТихий океанМоскваКамчатский крайОбщество
 
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