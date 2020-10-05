https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578199765.html
Ученые РАН помогут в исследовании загрязненного побережья на Камчатке
Помощь в поиске причин загрязнения акваторий Тихого океана окажут учёные Российской академии наук и Дальневосточного федерального университета, сообщил в ходе... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T03:43
2020-10-05T03:43
2020-10-05T03:43
петропавловск-камчатский
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
тихий океан
дальневосточный федеральный университет
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Помощь в поиске причин загрязнения акваторий Тихого океана окажут учёные <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточного федерального университета</a>, сообщил в ходе брифинга губернатор Камчатского края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.В <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank">Камчатском крае</a> была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители федеральных надзорных органов. Пробы воды и песка с Халактырского пляжа отправлены для исследований в ведущие российские научные центры. Берега Камчатки обследуют специалисты <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по Камчатскому краю. Для восстановления картины событий анализируются снимки из космоса.
https://ria.ru/20201004/ekokatastrofa-na-kamchatke-1578195044.html
петропавловск-камчатский
тихий океан
камчатский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петропавловск-камчатский, загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, тихий океан, дальневосточный федеральный университет, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия