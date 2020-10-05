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Ученые РАН помогут в исследовании загрязненного побережья на Камчатке
Помощь в поиске причин загрязнения акваторий Тихого океана окажут учёные Российской академии наук и Дальневосточного федерального университета, сообщил в ходе... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T03:43
2020-10-05T03:43
петропавловск-камчатский
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
тихий океан
дальневосточный федеральный университет
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Помощь в поиске причин загрязнения акваторий Тихого океана окажут учёные <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Dalnevostochnyjj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Дальневосточного федерального университета</a>, сообщил в ходе брифинга губернатор Камчатского края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.В <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank">Камчатском крае</a> была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители федеральных надзорных органов. Пробы воды и песка с Халактырского пляжа отправлены для исследований в ведущие российские научные центры. Берега Камчатки обследуют специалисты <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по Камчатскому краю. Для восстановления картины событий анализируются снимки из космоса.
https://ria.ru/20201004/ekokatastrofa-na-kamchatke-1578195044.html
петропавловск-камчатский
тихий океан
камчатский край
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петропавловск-камчатский, загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, тихий океан, дальневосточный федеральный университет, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия

Ученые РАН помогут в исследовании загрязненного побережья на Камчатке

03:43 05.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВыброшенные на берег Авачинской губы водоросли
Выброшенные на берег Авачинской губы водоросли - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости. Помощь в поиске причин загрязнения акваторий Тихого океана окажут учёные Российской академии наук и Дальневосточного федерального университета, сообщил в ходе брифинга губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
"Крайне важно мобилизовать для исследований наших учёных. Я с этим вопросом обратился в Российскую академию наук, утром сегодня был разговор с ректором ДВФУ, который подтвердил готовность их специалистов вылететь к нам, чтобы дополнительно провести исследования. Также сегодня мы будем с учёными института географии, у которого есть специализированные водолазы, обсуждать, как нам дальше спланировать наблюдение за состоянием воды", — сказал глава региона.
В Камчатском крае была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители федеральных надзорных органов. Пробы воды и песка с Халактырского пляжа отправлены для исследований в ведущие российские научные центры. Берега Камчатки обследуют специалисты МЧС России по Камчатскому краю. Для восстановления картины событий анализируются снимки из космоса.
Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 21:27
Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах КамчаткиНа Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы.
 
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Петропавловск-КамчатскийЗагрязнение воды на КамчаткеВладимир СолодовТихий океанДальневосточный федеральный университетРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПроисшествия
 
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