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https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578199611.html
Камчатгидромет заявил об улучшении ситуации на побережье Тихого океана
Экологическая ситуация на Халактырском пляже, где выявлено загрязнение акватории, улучшается, сообщила в понедельник в ходе брифинга начальник Камчатского... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T03:26
2020-10-05T06:06
происшествия
загрязнение воды на камчатке
тихий океан
кроноцкий заповедник
москва
камчатский край
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Экологическая ситуация на Халактырском пляже, где выявлено загрязнение акватории, улучшается, сообщила в понедельник в ходе брифинга начальник Камчатского гидрометцентра Вера Полякова.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. Первые результаты исследований могут быть обнародованы позднее в понедельник. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.Она отметила, что в понедельник специалистами будут взяты дополнительные пробы."Повторные пробы мы будем отбирать с периодичностью. На этой неделе у нас есть плановый отбор по всей Авачинской бухте, на Халактырском пляже мы пробы будем отбирать сегодня. Сегодня совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Kronockijj_zapovednik/" target="_blank" data-auto="true">Кроноцким заповедником</a> будет осуществлён выезд туда в район Халактырского пляжа. Будут отобраны пробы в реках, которые впадают в <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихий океан</a> в этом районе. Это река Нлычево, река Таёнка и река Халактырка. И уже по результатам анализов будут приниматься решения. Если там будут выявлены какие-то превышения, контролирующие органы будут работать", - добавила Полякова.
https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578198925.html
тихий океан
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происшествия, загрязнение воды на камчатке, тихий океан, кроноцкий заповедник, москва, камчатский край

Камчатгидромет заявил об улучшении ситуации на побережье Тихого океана

03:26 05.10.2020 (обновлено: 06:06 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр ПирагисМолодые люди гуляют на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
Молодые люди гуляют на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости. Экологическая ситуация на Халактырском пляже, где выявлено загрязнение акватории, улучшается, сообщила в понедельник в ходе брифинга начальник Камчатского гидрометцентра Вера Полякова.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Первые результаты исследований могут быть обнародованы позднее в понедельник. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
"Вчера отбирали пробы на Халактырском пляже. Все показатели в пределах нормы, единственное небольшое превышение по фенолу 1,4 ПДК (предельно допустимых концентраций). Это лучше, чем было 29 сентября. То есть ситуация по Халактырскому пляжу улучшается", - сказала Полякова.
Она отметила, что в понедельник специалистами будут взяты дополнительные пробы.
"Повторные пробы мы будем отбирать с периодичностью. На этой неделе у нас есть плановый отбор по всей Авачинской бухте, на Халактырском пляже мы пробы будем отбирать сегодня. Сегодня совместно с Кроноцким заповедником будет осуществлён выезд туда в район Халактырского пляжа. Будут отобраны пробы в реках, которые впадают в Тихий океан в этом районе. Это река Нлычево, река Таёнка и река Халактырка. И уже по результатам анализов будут приниматься решения. Если там будут выявлены какие-то превышения, контролирующие органы будут работать", - добавила Полякова.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью в рамках рейда по берегу Авачинской губы - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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ПроисшествияЗагрязнение воды на КамчаткеТихий океанКроноцкий заповедникМоскваКамчатский край
 
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