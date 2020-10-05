Камчатгидромет заявил об улучшении ситуации на побережье Тихого океана
03:26 05.10.2020 (обновлено: 06:06 05.10.2020)
© РИА Новости / Александр ПирагисМолодые люди гуляют на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости. Экологическая ситуация на Халактырском пляже, где выявлено загрязнение акватории, улучшается, сообщила в понедельник в ходе брифинга начальник Камчатского гидрометцентра Вера Полякова.
В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Первые результаты исследований могут быть обнародованы позднее в понедельник. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
"Вчера отбирали пробы на Халактырском пляже. Все показатели в пределах нормы, единственное небольшое превышение по фенолу 1,4 ПДК (предельно допустимых концентраций). Это лучше, чем было 29 сентября. То есть ситуация по Халактырскому пляжу улучшается", - сказала Полякова.
Она отметила, что в понедельник специалистами будут взяты дополнительные пробы.
"Повторные пробы мы будем отбирать с периодичностью. На этой неделе у нас есть плановый отбор по всей Авачинской бухте, на Халактырском пляже мы пробы будем отбирать сегодня. Сегодня совместно с Кроноцким заповедником будет осуществлён выезд туда в район Халактырского пляжа. Будут отобраны пробы в реках, которые впадают в Тихий океан в этом районе. Это река Нлычево, река Таёнка и река Халактырка. И уже по результатам анализов будут приниматься решения. Если там будут выявлены какие-то превышения, контролирующие органы будут работать", - добавила Полякова.