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Путин поздравил Кадырова с днем рождения
Президент Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения, а жителей Грозного — с Днем города. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:09
2020-10-05T17:46
чеченская республика (чечня)
владимир путин
рамзан кадыров
грозный
общество
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<strong>НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил главу Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзана Кадырова</a> с днем рождения, а жителей <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозного</a> — с Днем города."Воспользуюсь тем, что мы с вами сегодня встречаемся и обсуждаем вопросы, связанные с образованием, но воспользуюсь для того, чтобы поздравить всех жителей Грозного с Днем города, пожелать всего самого доброго, успехов вам, сегодня очень актуально здоровье и благополучие", — сказал Путин на встрече с учителями и студентами педагогических вузов.Кадыроу сегодня исполнилось 44 года.
https://ria.ru/20200929/kadyrov-1577962687.html
Пусть продлится до ста лет и более здравствование многомудрого Рамзана Ахматовича!
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чеченская республика (чечня), владимир путин, рамзан кадыров, грозный, общество

Путин поздравил Кадырова с днем рождения

17:09 05.10.2020 (обновлено: 17:46 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. 15 июня 2018
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. 15 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения, а жителей Грозного — с Днем города.
"Воспользуюсь тем, что мы с вами сегодня встречаемся и обсуждаем вопросы, связанные с образованием, но воспользуюсь для того, чтобы поздравить всех жителей Грозного с Днем города, пожелать всего самого доброго, успехов вам, сегодня очень актуально здоровье и благополучие", — сказал Путин на встрече с учителями и студентами педагогических вузов.
Кадыроу сегодня исполнилось 44 года.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 18:13
Кадырова номинировали на международную Премию мира
 
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Чеченская республика (Чечня)Владимир ПутинРамзан КадыровГрозныйОбщество
 
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