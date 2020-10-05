https://ria.ru/20201005/kadyrov-1578270913.html

Путин поздравил Кадырова с днем рождения

Президент Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождения, а жителей Грозного — с Днем города. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:09

2020-10-05T17:09

2020-10-05T17:46

чеченская республика (чечня)

владимир путин

рамзан кадыров

грозный

общество

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<strong>НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил главу Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзана Кадырова</a> с днем рождения, а жителей <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозного</a> — с Днем города."Воспользуюсь тем, что мы с вами сегодня встречаемся и обсуждаем вопросы, связанные с образованием, но воспользуюсь для того, чтобы поздравить всех жителей Грозного с Днем города, пожелать всего самого доброго, успехов вам, сегодня очень актуально здоровье и благополучие", — сказал Путин на встрече с учителями и студентами педагогических вузов.Кадыроу сегодня исполнилось 44 года.

https://ria.ru/20200929/kadyrov-1577962687.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov Пусть продлится до ста лет и более здравствование многомудрого Рамзана Ахматовича! 15

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грозный

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), владимир путин, рамзан кадыров, грозный, общество