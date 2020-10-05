https://ria.ru/20201005/izdevatelstva-1578254576.html

В Уфе проверят дом престарелых после сообщения об избиении постояльцев

Прокуратура Башкирии проверит сообщение в СМИ о доме престарелых в Уфе, где якобы издеваются над постояльцами, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:01

2020-10-05T16:01

2020-10-05T16:01

уфа

происшествия

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<strong>УФА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija" target="_blank">Башкирии</a> проверит сообщение в СМИ о доме престарелых в <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфе</a>, где якобы издеваются над постояльцами, сообщает надзорное ведомство.Ранее интернет-портал <a href="https://ufa1.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ufa1.ru</a> сообщил, что в пансионате "Моя семья" в Уфе якобы бьют и издеваются над пожилыми постояльцами. На фотографии, опубликованной в СМИ, на кроватях нет постельного белья, пожилые женщины лежат, держась за голову."Прокуратура организовала проверку в связи с публикациями в СМИ информации о нарушении прав постояльцев частного пансионата. В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учреждения при оказании услуг людям пожилого возраста, проверены условия их содержания, обеспечение их надлежащим питанием, одеждой и другими принадлежностями", - сообщает прокуратура.Ведомство отмечает, что в случае установления нарушений будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.РИА Новости пока не располагает комментариями руководства пансионата.

https://ria.ru/20200827/pensionery-1576351564.html

уфа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, происшествия