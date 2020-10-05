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https://ria.ru/20201005/izbienie-1578289656.html
Сын депутата Госдумы предстанет перед судом за избиение пешехода
Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении пяти человек, обвиняемых в избиении пешехода на проспекте Вернадского, сообщила РИА... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T18:20
2020-10-05T18:20
людмила нефедова
госдума рф
единая россия
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении пяти человек, обвиняемых в избиении пешехода на проспекте Вернадского, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы надзорного ведомства <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>."Прокуратура Западного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти человек в возрасте от 19 лет до 21 года. Они обвиняются в совершении преступлений… умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений. Один из них также обвиняется по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)", - сказала Нефедова.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, одним из обвиняемых является сын депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от Дагестана Мурада Гаджиева (входит во фракцию "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>").По версии следствия, 23 июня обвиняемые на <a href="http://ria.ru/product_Toyota_Camry/" target="_blank" data-auto="true">Toyota Camry</a> остановились на пешеходном переходе на проспекте Вернадского. Один из молодых людей беспричинно спровоцировал словесный конфликт с переходящим дорогу пешеходом."Затем обвиняемые вышли из автомобиля и подвергли потерпевшего избиению, повалили его на землю и наносили множественные удары ногами и руками в область туловища, верхних конечностей и головы. Их преступные действия были пресечены очевидцами. В результате избиения потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести. Злоумышленники с места преступления скрылись", - пояснила Нефедова.Уголовное дело будет направлено в Никулинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20200921/otstavka-1577574288.html
https://ria.ru/20200818/1575930529.html
Сажать всех.
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людмила нефедова, госдума рф, единая россия, москва, происшествия

Сын депутата Госдумы предстанет перед судом за избиение пешехода

18:20 05.10.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении пяти человек, обвиняемых в избиении пешехода на проспекте Вернадского, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
"Прокуратура Западного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти человек в возрасте от 19 лет до 21 года. Они обвиняются в совершении преступлений… умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений. Один из них также обвиняется по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)", - сказала Нефедова.
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Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, одним из обвиняемых является сын депутата Госдумы от Дагестана Мурада Гаджиева (входит во фракцию "Единая Россия").
По версии следствия, 23 июня обвиняемые на Toyota Camry остановились на пешеходном переходе на проспекте Вернадского. Один из молодых людей беспричинно спровоцировал словесный конфликт с переходящим дорогу пешеходом.
"Затем обвиняемые вышли из автомобиля и подвергли потерпевшего избиению, повалили его на землю и наносили множественные удары ногами и руками в область туловища, верхних конечностей и головы. Их преступные действия были пресечены очевидцами. В результате избиения потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести. Злоумышленники с места преступления скрылись", - пояснила Нефедова.
Уголовное дело будет направлено в Никулинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Людмила НефедоваГосдума РФЕдиная РоссияМоскваПроисшествия
 
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