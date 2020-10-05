https://ria.ru/20201005/izbienie-1578289656.html

Сын депутата Госдумы предстанет перед судом за избиение пешехода

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении пяти человек, обвиняемых в избиении пешехода на проспекте Вернадского, сообщила РИА... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T18:20

2020-10-05T18:20

2020-10-05T18:20

людмила нефедова

госдума рф

единая россия

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1400x0_80_0_0_d33c4d40ff8b747823dd8e20987063e8.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении пяти человек, обвиняемых в избиении пешехода на проспекте Вернадского, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы надзорного ведомства <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>."Прокуратура Западного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти человек в возрасте от 19 лет до 21 года. Они обвиняются в совершении преступлений… умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений. Один из них также обвиняется по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)", - сказала Нефедова.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, одним из обвиняемых является сын депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от Дагестана Мурада Гаджиева (входит во фракцию "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>").По версии следствия, 23 июня обвиняемые на <a href="http://ria.ru/product_Toyota_Camry/" target="_blank" data-auto="true">Toyota Camry</a> остановились на пешеходном переходе на проспекте Вернадского. Один из молодых людей беспричинно спровоцировал словесный конфликт с переходящим дорогу пешеходом."Затем обвиняемые вышли из автомобиля и подвергли потерпевшего избиению, повалили его на землю и наносили множественные удары ногами и руками в область туловища, верхних конечностей и головы. Их преступные действия были пресечены очевидцами. В результате избиения потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести. Злоумышленники с места преступления скрылись", - пояснила Нефедова.Уголовное дело будет направлено в Никулинский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20200921/otstavka-1577574288.html

https://ria.ru/20200818/1575930529.html

Арсений Новиков Сажать всех. 19

Сергей Петрович Фруцкий На кол. 14

6

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, госдума рф, единая россия, москва, происшествия