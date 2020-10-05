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Омская прокуратура ищет источник слива черной жидкости в Иртыш
Прокуратура Омской области начала проверку появившихся в соцсетях и СМИ сообщений о сливе в реку Иртыш черной жидкости. Об этом заявили журналистам в... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:08
2020-10-05T12:43
иртыш (река)
михаил тухачевский
омская область
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 5 окт — РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> начала проверку появившихся в соцсетях и СМИ сообщений о сливе в реку <a href="http://ria.ru/location_Irtysh_reka/" target="_blank" data-auto="true">Иртыш</a> черной жидкости. Об этом заявили журналистам в пресс-службе ведомства.Поводом для проверки стало видео, опубликованное в паблике <a href="https://vk.com/chp55" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ЧП Омск"</a> в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как поток черной жидкости шириной около двух метров течет в Иртыш из леса на левом берегу. Это район дома 22 на набережной <a href="http://ria.ru/person_Tukhachevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Тухачевского</a> по правому берегу.В комментариях пользователи предположили, что причиной стоков стала очистка и углубление дна Иртыша на левом берегу.Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, отметили в надзорном ведомстве.Позже в областном Минприроды сообщили, что черная жидкость — это донные иловые отложения, которые появились из-за работ на Иртыше. Виновных установят в ходе административного расследования, добавили в министерстве.
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иртыш (река)
омская область
омск
РИА Новости
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видео, иртыш (река), михаил тухачевский, омская область, омск, происшествия

Омская прокуратура ищет источник слива черной жидкости в Иртыш

10:08 05.10.2020 (обновлено: 12:43 05.10.2020)
 
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ОМСК, 5 окт — РИА Новости. Прокуратура Омской области начала проверку появившихся в соцсетях и СМИ сообщений о сливе в реку Иртыш черной жидкости. Об этом заявили журналистам в пресс-службе ведомства.
Поводом для проверки стало видео, опубликованное в паблике "ЧП Омск" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как поток черной жидкости шириной около двух метров течет в Иртыш из леса на левом берегу. Это район дома 22 на набережной Тухачевского по правому берегу.
В комментариях пользователи предположили, что причиной стоков стала очистка и углубление дна Иртыша на левом берегу.
Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, отметили в надзорном ведомстве.
Позже в областном Минприроды сообщили, что черная жидкость — это донные иловые отложения, которые появились из-за работ на Иртыше. Виновных установят в ходе административного расследования, добавили в министерстве.
 
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Иртыш (река)Михаил ТухачевскийОмская областьОмскПроисшествия
 
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