https://ria.ru/20201005/irtysh-1578205314.html

Омская прокуратура ищет источник слива черной жидкости в Иртыш

Прокуратура Омской области начала проверку появившихся в соцсетях и СМИ сообщений о сливе в реку Иртыш черной жидкости. Об этом заявили журналистам в... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T10:08

2020-10-05T10:08

2020-10-05T12:43

иртыш (река)

михаил тухачевский

омская область

омск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578208189_60:0:2780:1530_1400x0_80_0_0_6f0175a9fe154cf8f2c3cfa163ad2fe4.jpg

<strong>ОМСК, 5 окт — РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> начала проверку появившихся в соцсетях и СМИ сообщений о сливе в реку <a href="http://ria.ru/location_Irtysh_reka/" target="_blank" data-auto="true">Иртыш</a> черной жидкости. Об этом заявили журналистам в пресс-службе ведомства.Поводом для проверки стало видео, опубликованное в паблике <a href="https://vk.com/chp55" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ЧП Омск"</a> в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как поток черной жидкости шириной около двух метров течет в Иртыш из леса на левом берегу. Это район дома 22 на набережной <a href="http://ria.ru/person_Tukhachevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Тухачевского</a> по правому берегу.В комментариях пользователи предположили, что причиной стоков стала очистка и углубление дна Иртыша на левом берегу.Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, отметили в надзорном ведомстве.Позже в областном Минприроды сообщили, что черная жидкость — это донные иловые отложения, которые появились из-за работ на Иртыше. Виновных установят в ходе административного расследования, добавили в министерстве.

2

иртыш (река)

омская область

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, иртыш (река), михаил тухачевский, омская область, омск, происшествия