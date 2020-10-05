https://ria.ru/20201005/internet-1578264755.html

Путин поручил обеспечить доступ к широкополосному интернету в школах

Доступ к широкополосному интернету в российских школах нужно обеспечить в течение следующего года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:44

2020-10-05T16:44

2020-10-05T17:12

владимир путин

общество

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<strong>НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости.</strong> Доступ к широкополосному интернету в российских школах нужно обеспечить в течение следующего года, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Он добавил, что для использования возможностей дистанционного обучения нужно не только создавать инфраструктуру, но и сделать так, чтобы в каждой российской семье "было соответствующее оборудование".По словам Путина, к 2030 году доступ к скоростному интернету должен быть обеспечен "практически стопроцентно во всей стране".

https://ria.ru/20200217/1564897782.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество