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Путин поручил обеспечить доступ к широкополосному интернету в школах
Доступ к широкополосному интернету в российских школах нужно обеспечить в течение следующего года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:44
2020-10-05T17:12
владимир путин
общество
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<strong>НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости.</strong> Доступ к широкополосному интернету в российских школах нужно обеспечить в течение следующего года, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Он добавил, что для использования возможностей дистанционного обучения нужно не только создавать инфраструктуру, но и сделать так, чтобы в каждой российской семье "было соответствующее оборудование".По словам Путина, к 2030 году доступ к скоростному интернету должен быть обеспечен "практически стопроцентно во всей стране".
https://ria.ru/20200217/1564897782.html
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владимир путин, общество

Путин поручил обеспечить доступ к широкополосному интернету в школах

16:44 05.10.2020 (обновлено: 17:12 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУрок физики в классе московской школы № 2095 с использованием электронной доски
Урок физики в классе московской школы № 2095 с использованием электронной доски - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Доступ к широкополосному интернету в российских школах нужно обеспечить в течение следующего года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно обеспечить доступ (школ) к широкополосному интернету, мы должны сделать это в течение следующего года", - сказал Путин в ходе встречи с учителями и студентами педагогических вузов в режиме видеоконференции.
Он добавил, что для использования возможностей дистанционного обучения нужно не только создавать инфраструктуру, но и сделать так, чтобы в каждой российской семье "было соответствующее оборудование".
По словам Путина, к 2030 году доступ к скоростному интернету должен быть обеспечен "практически стопроцентно во всей стране".
Ученики на уроке информатики - РИА Новости, 1920, 17.02.2020
17 февраля, 19:41Новости Подмосковья
Подмосковные школы получили доступ к высокоскоростному интернету
 
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