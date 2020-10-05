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https://ria.ru/20201005/insult-1578214509.html
Названы неочевидные признаки инсульта
Невролог Министерства здравоохранения Московской области, доктор медицинских наук Ринат Богданов в беседе с "АиФ" напомнил, что чаще всего инсульт проявляется в РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:29
2020-10-05T12:29
ринат богданов
россия
инсульт
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Невролог Министерства здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_rinat-bogdanov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Богданов</a> в беседе с "<a href="https://aif.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">АиФ</a>" напомнил, что чаще всего <a href="https://ria.ru/keyword_insulty/" target="_blank">инсульт</a> проявляется в виде нарушений движений и речи. Однако, возможны и другие проявления.Он напомнил, что пациенты с инсультом с удивлением понимают, что не могут управлять ногой или рукой, а также не могут говорить. По словам Богданова, одна из особенностей прекращения работы участка головного мозга заключается в том, что все эти симптомы появляются внезапно или после пробуждения, и они все практически не меняются со временем. Однако Богданов отметил, что при инсульте у человека может также измениться кожная чувствительность и внезапно нарушиться зрение. Кроме того, может возникнуть головокружение и неустойчивость, которое чувствуется постоянно и не меняется при смене положения тела. Возможны и проблемы с памятью.Невролог подчеркнул, что отдельного внимания заслуживают транзиторные ишемические атаки, когда признаки инсульта проходят достаточно быстро. Однако, это не означает, что проблемы с кровоснабжением мозга ушли — человеку нужно немедленно обратиться ко врачу.Он напомнил, что при инсульте "терапевтическое окно" — время, когда помощь врачей наиболее эффективна, составляет 4,5 часа. За этот промежуток времени можно спасти участок мозга от гибели.Однако если признаки инсульта проявились так слабо, что и сам человек, и окружающие люди посчитали, что все прошло или ничего не было, то нужно провести простой тест: попросите человека улыбнуться (кривая улыбка является признаком инсульта), а также поднять руки вверх или вытянуть их перед собой — человек с инсультом сможет сделать это только одной рукой. Кроме того, человек должен повторить несложную фразу — при инсульте речь будет замедленной, а человек не сможет запомнить слова. Также его можно попросить высунуть язык — если он запал или искривлен, то у человека случился удар.
https://ria.ru/20200925/insult-1577767236.html
https://ria.ru/20200202/1564154200.html
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ринат богданов, россия, инсульт, общество

Названы неочевидные признаки инсульта

12:29 05.10.2020
 
© Depositphotos / sudok1Результаты КТ головного мозга
Результаты КТ головного мозга - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Depositphotos / sudok1
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Невролог Министерства здравоохранения Московской области, доктор медицинских наук Ринат Богданов в беседе с "АиФ" напомнил, что чаще всего инсульт проявляется в виде нарушений движений и речи. Однако, возможны и другие проявления.
Он напомнил, что пациенты с инсультом с удивлением понимают, что не могут управлять ногой или рукой, а также не могут говорить. По словам Богданова, одна из особенностей прекращения работы участка головного мозга заключается в том, что все эти симптомы появляются внезапно или после пробуждения, и они все практически не меняются со временем.
Однако Богданов отметил, что при инсульте у человека может также измениться кожная чувствительность и внезапно нарушиться зрение. Кроме того, может возникнуть головокружение и неустойчивость, которое чувствуется постоянно и не меняется при смене положения тела. Возможны и проблемы с памятью.
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Найдены биомаркеры микроинсульта
Невролог подчеркнул, что отдельного внимания заслуживают транзиторные ишемические атаки, когда признаки инсульта проходят достаточно быстро. Однако, это не означает, что проблемы с кровоснабжением мозга ушли — человеку нужно немедленно обратиться ко врачу.
Он напомнил, что при инсульте "терапевтическое окно" — время, когда помощь врачей наиболее эффективна, составляет 4,5 часа. За этот промежуток времени можно спасти участок мозга от гибели.
Однако если признаки инсульта проявились так слабо, что и сам человек, и окружающие люди посчитали, что все прошло или ничего не было, то нужно провести простой тест: попросите человека улыбнуться (кривая улыбка является признаком инсульта), а также поднять руки вверх или вытянуть их перед собой — человек с инсультом сможет сделать это только одной рукой. Кроме того, человек должен повторить несложную фразу — при инсульте речь будет замедленной, а человек не сможет запомнить слова. Также его можно попросить высунуть язык — если он запал или искривлен, то у человека случился удар.
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Ринат БогдановРоссияинсультОбщество
 
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