https://ria.ru/20201005/insult-1578214509.html

Названы неочевидные признаки инсульта

Невролог Министерства здравоохранения Московской области, доктор медицинских наук Ринат Богданов в беседе с "АиФ" напомнил, что чаще всего инсульт проявляется в РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:29

2020-10-05T12:29

2020-10-05T12:29

ринат богданов

россия

инсульт

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Невролог Министерства здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_rinat-bogdanov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Богданов</a> в беседе с "<a href="https://aif.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">АиФ</a>" напомнил, что чаще всего <a href="https://ria.ru/keyword_insulty/" target="_blank">инсульт</a> проявляется в виде нарушений движений и речи. Однако, возможны и другие проявления.Он напомнил, что пациенты с инсультом с удивлением понимают, что не могут управлять ногой или рукой, а также не могут говорить. По словам Богданова, одна из особенностей прекращения работы участка головного мозга заключается в том, что все эти симптомы появляются внезапно или после пробуждения, и они все практически не меняются со временем. Однако Богданов отметил, что при инсульте у человека может также измениться кожная чувствительность и внезапно нарушиться зрение. Кроме того, может возникнуть головокружение и неустойчивость, которое чувствуется постоянно и не меняется при смене положения тела. Возможны и проблемы с памятью.Невролог подчеркнул, что отдельного внимания заслуживают транзиторные ишемические атаки, когда признаки инсульта проходят достаточно быстро. Однако, это не означает, что проблемы с кровоснабжением мозга ушли — человеку нужно немедленно обратиться ко врачу.Он напомнил, что при инсульте "терапевтическое окно" — время, когда помощь врачей наиболее эффективна, составляет 4,5 часа. За этот промежуток времени можно спасти участок мозга от гибели.Однако если признаки инсульта проявились так слабо, что и сам человек, и окружающие люди посчитали, что все прошло или ничего не было, то нужно провести простой тест: попросите человека улыбнуться (кривая улыбка является признаком инсульта), а также поднять руки вверх или вытянуть их перед собой — человек с инсультом сможет сделать это только одной рукой. Кроме того, человек должен повторить несложную фразу — при инсульте речь будет замедленной, а человек не сможет запомнить слова. Также его можно попросить высунуть язык — если он запал или искривлен, то у человека случился удар.

https://ria.ru/20200925/insult-1577767236.html

https://ria.ru/20200202/1564154200.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат богданов, россия, инсульт, общество