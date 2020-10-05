https://ria.ru/20201005/immunitet-1578224406.html

Вирусологи оценили заявление о сроках сохранения иммунитета к COVID-19

Определить, как долго организм сохраняет иммунитет к коронавирусу, пока можно только приблизительно. Об этом заявил РБК вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:55

2020-10-05T13:55

2020-10-05T13:57

распространение нового коронавируса

александр чепурнов

анатолий альтштейн

лариса попович

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578220910_0:225:2877:1843_1400x0_80_0_0_26936cdfdf268a43af439a8f88a27ee6.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Определить, как долго организм сохраняет иммунитет к коронавирусу, пока можно только приблизительно. Об этом заявил <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> вирусолог, профессор <a href="https://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn" target="_blank">Анатолий Альтштейн</a>. "Эти все вопросы изучаются. Действительно, иммунитет при коронавирусе — дело особое. Речь идет о приблизительных очень сроках. Сказать, что мы точно знаем, что вот полгода, и иммунитет исчез — такого нет", — сказал Альтштейн. В свою очередь, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ <a href="https://ria.ru/person_Larisa_Popovich" target="_blank">Лариса Попович</a> напомнила, что все наблюдения по коронавирусу нуждаются в проверке временем. Ранее бывший заведующий лабораторией центра "Вектор", вирусолог <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov" target="_blank">Александр Чепурнов</a> выразил предположение, что иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется у перенесших заболевание примерно полгода. За три-четыре месяца количество антител в организме снижается, а к пятому-шестому клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген. Это значит, что увеличение числа переболевших не поможет сформировать коллективный иммунитет. Пандемия коронавирусной инфекции затронула почти все страны мира. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более 34,4 миллиона случаев COVID-19, а число погибших превысило миллион человек. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, больше всего заболевших наблюдается в США, Индии и Бразилии. В России с начала эпидемии выявили 1,2 миллиона случаев заболевания, выздоровели 979 тысяч пациентов. Умерли за все время 21 358 человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199503.html

https://ria.ru/20201005/privivka-1578199577.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр чепурнов, анатолий альтштейн, лариса попович, здоровье, общество