https://ria.ru/20201005/harmonyos-2021-1578249351.html

HarmonyOS получат не все смартфоны Huawei

Китайский технологический гигант Huawei внедрит операционную систему собственной разработки не на всех смартфонах сразу. О дорожной карте обновления на... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:40

2020-10-05T15:40

2020-10-05T15:40

риа наука

weibo

huawei technologies

технологии

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Китайский технологический гигант <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> внедрит операционную систему собственной разработки не на всех смартфонах сразу. О дорожной карте обновления на HarmonyOS <u><a href="https://www.gizmochina.com/2020/10/05/huawei-harmonyos-first-kirin-9000-devices/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> GizmoChina, со ссылкой на утечку информацию на <a href="http://ria.ru/organization_Weibo/" target="_blank" data-auto="true">Weibo</a>.Первыми с операционной системой заработают смартфоны на базе процессора Kirin 9000 5G. Этот 5-нм чип обещают для нового Huawei Mate 40, премьера которого запланирована на октябрь этого года.Следом за флагманской платформой Huawei HarmonyOS получат смартфоны и планшеты, построенные на Kirin 990 5G, 990 4G, 985, 980, 820, 810 и даже 710. Интересно, что в списке нет гаджетов, построенных на чипах от MTK и <a href="http://ria.ru/organization_Qualcomm/" target="_blank" data-auto="true">Qualcomm</a>.Как официально анонсировали в Huawei, тестовая версия HarmonyOS станет доступна для разработчиков софта уже в декабре 2020 года. В начале 2021 года программу расширят и на бета-тестеров из числа обычных пользователей, а уже через несколько месяцев операционная система будет развернута, как полноценное обновление.

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/huawei--1577024037.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

weibo, huawei technologies, технологии