В Великобритании отменили решение лондонского суда о признании Гуаидо
13:59 05.10.2020 (обновлено: 14:39 05.10.2020)
ЛОНДОН, 5 окт — РИА Новости, Наталья Копылова. Апелляционный суд Англии отменил в понедельник решение Высокого суда Лондона, который признал президентство Хуана Гуаидо в споре о возвращении золота Банка Венесуэлы, хранящегося в Банке Англии. Об этом РИА Новости сообщили в юридической компании Zaiwalla & Co, представляющей интересы Венесуэлы.
Как отметили в Zaiwalla & Co, апелляция пришла к выводу, что решение предыдущей инстанции неправильно, поскольку условия признания правительством Великобритании Хуана Гуаидо де-юре президентом Венесуэлы исключали возможность того, что британское правительство тем не менее также признает Николаса Мадуро в качестве де-факто президента.
Апелляционный суд также постановил провести тщательное расследование, включая свидетельства существующих дипотношений между Великобританией и Венесуэлой и других факторов, чтобы определить, признает ли правительство Британии тот факт, что Мадуро действительно де-факто продолжает осуществлять полномочия главы государства и главы правительства Венесуэлы.
Апелляционный суд Англии в конце сентября провел слушания по иску Банка Венесуэлы, который обжаловал решение Высокого суда Лондона. Последний 2 июля в споре между ЦБ Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков весом около 31 тонны, хранящихся в Британии, признал законность президентства Гуаидо.
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В конце января 2019 года агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Неназванный источник сообщил, что это решение приняли после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь Майк Помпео и являвшийся тогда советником президента США по нацбезопасности Джон Болтон, оказали давление на британских коллег, чтобы те перекрыли Мадуро доступ к его активам за рубежом.
В СМИ появилась информация, что Гуаидо обратился к Терезе Мэй, в то время находящейся на посту премьера Великобритании, с просьбой не возвращать правительству Мадуро золотые слитки.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.