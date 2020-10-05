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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20201005/guaido-1578226161.html
В Великобритании отменили решение лондонского суда о признании Гуаидо
Апелляционный суд Англии отменил в понедельник решение Высокого суда Лондона, который признал президентство Хуана Гуаидо в споре о возвращении золота Банка... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:59
2020-10-05T14:39
попытка госпереворота в венесуэле
хуан гуаидо
джон болтон
николас мадуро
москва
лондон
сша
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Наталья Копылова.</strong> Апелляционный суд <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a> отменил в понедельник решение Высокого суда <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a>, который признал президентство <a href="http://ria.ru/person_khuan-guaido/" target="_blank" data-auto="true">Хуана Гуаидо</a> в споре о возвращении золота Банка <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a>, хранящегося в Банке Англии. Об этом РИА Новости сообщили в юридической компании Zaiwalla &amp; Co, представляющей интересы Венесуэлы.Как отметили в Zaiwalla &amp; Co, апелляция пришла к выводу, что решение предыдущей инстанции неправильно, поскольку условия признания правительством Великобритании Хуана Гуаидо де-юре президентом Венесуэлы исключали возможность того, что британское правительство тем не менее также признает Николаса Мадуро в качестве де-факто президента.Апелляционный суд также постановил провести тщательное расследование, включая свидетельства существующих дипотношений между Великобританией и Венесуэлой и других факторов, чтобы определить, признает ли правительство Британии тот факт, что Мадуро действительно де-факто продолжает осуществлять полномочия главы государства и главы правительства Венесуэлы.Апелляционный суд Англии в конце сентября провел слушания по иску Банка Венесуэлы, который обжаловал решение Высокого суда Лондона. Последний 2 июля в споре между ЦБ Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков весом около 31 тонны, хранящихся в Британии, признал законность президентства Гуаидо.В конце января 2019 года агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Банк Англии отказал <a href="http://ria.ru/location_Caracas/" target="_blank" data-auto="true">Каракасу</a> в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Неназванный источник сообщил, что это решение приняли после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> и являвшийся тогда советником президента США по нацбезопасности <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Bolton/" target="_blank" data-auto="true">Джон Болтон</a>, оказали давление на британских коллег, чтобы те перекрыли Мадуро доступ к его активам за рубежом.В СМИ появилась информация, что Гуаидо обратился к <a href="http://ria.ru/person_Tereza_Mehjj_2/" target="_blank" data-auto="true">Терезе Мэй</a>, в то время находящейся на посту премьера Великобритании, с просьбой не возвращать правительству Мадуро золотые слитки.В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
https://ria.ru/20200513/1571350144.html
https://ria.ru/20200214/1564804227.html
Тянут резину, чтобы золотишко не отдавать. Вот и вся суть "расследования".
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... почему бы Венесуэле не хранить свой золотой запас у нас в России ...
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москва
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хуан гуаидо, джон болтон, николас мадуро, москва, лондон, сша, в мире

В Великобритании отменили решение лондонского суда о признании Гуаидо

13:59 05.10.2020 (обновлено: 14:39 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Каролина КабралХуан Гуаидо
Хуан Гуаидо - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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ЛОНДОН, 5 окт — РИА Новости, Наталья Копылова. Апелляционный суд Англии отменил в понедельник решение Высокого суда Лондона, который признал президентство Хуана Гуаидо в споре о возвращении золота Банка Венесуэлы, хранящегося в Банке Англии. Об этом РИА Новости сообщили в юридической компании Zaiwalla & Co, представляющей интересы Венесуэлы.
Как отметили в Zaiwalla & Co, апелляция пришла к выводу, что решение предыдущей инстанции неправильно, поскольку условия признания правительством Великобритании Хуана Гуаидо де-юре президентом Венесуэлы исключали возможность того, что британское правительство тем не менее также признает Николаса Мадуро в качестве де-факто президента.
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Апелляционный суд также постановил провести тщательное расследование, включая свидетельства существующих дипотношений между Великобританией и Венесуэлой и других факторов, чтобы определить, признает ли правительство Британии тот факт, что Мадуро действительно де-факто продолжает осуществлять полномочия главы государства и главы правительства Венесуэлы.
Апелляционный суд Англии в конце сентября провел слушания по иску Банка Венесуэлы, который обжаловал решение Высокого суда Лондона. Последний 2 июля в споре между ЦБ Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков весом около 31 тонны, хранящихся в Британии, признал законность президентства Гуаидо.
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В конце января 2019 года агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Неназванный источник сообщил, что это решение приняли после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь Майк Помпео и являвшийся тогда советником президента США по нацбезопасности Джон Болтон, оказали давление на британских коллег, чтобы те перекрыли Мадуро доступ к его активам за рубежом.
В СМИ появилась информация, что Гуаидо обратился к Терезе Мэй, в то время находящейся на посту премьера Великобритании, с просьбой не возвращать правительству Мадуро золотые слитки.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
 
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоДжон БолтонНиколас МадуроМоскваЛондонСШАВ мире
 
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