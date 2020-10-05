https://ria.ru/20201005/gruzy-1578216165.html

Лукашенко спрогнозировал экономические потери стран Балтии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с главой государственного таможенного комитета Юрием Сенько переориентацию белорусских грузов из портов Балтии, РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:47

2020-10-05T12:47

2020-10-05T19:47

россия

юрий сенько

евразийский экономический союз

прибалтика

александр лукашенко

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

латвия

белоруссия

литва

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> обсудил с главой государственного таможенного комитета Юрием Сенько переориентацию белорусских грузов из портов Балтии, передает в понедельник <a href="https://sputnik.by/economy/20201005/1045822879/Lukashenko-zainteresovalsya-gruzopotokom-cherez-Litvu-i-Latviyu.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.По его данным, Лукашенко принял Сенько с докладом. Президент, в частности, обратил внимание, что Белоруссия и РФ в настоящее время ведут диалог по переориентации белорусских грузов - нефтепродуктов, калийных удобрений и других товаров - с балтийского направления на российский порт Усть-Луга."Как таможенный комитет видит переориентацию этих грузов? И в развитие этого - наши логистические центры. У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси. Как вы видите решение этой проблемы?" - поинтересовался президент.Сенько сообщил, что за январь - август белорусскую таможенную границу со странами Балтии, Польши и Украины пересекли 71 миллион тонн товаров, что на 15% ниже, чем за такой же период прошлого года. Как пояснил руководитель ведомства, на это повлияла, в том числе, Россия, на 30% снизившая объем нефтепродуктов, которые реализовывались для стран Западной Европы."Наше уменьшение экспорта и импорта произошло только на 10%. В основном это железнодорожный транспорт. На автомобильных пунктах пропуска ситуация на границе практически не отразилась, лишь только в начале пандемии, когда было общее снижение покупательской активности населения как в Европе, так и в странах ЕАЭС. Но уже все потоки восстанавливаются", - добавил он.Ранее сообщалось, что Белоруссия обсуждает с Россией возможность переброски нефтяных потоков из портов Прибалтики, в частности Литвы, на северо-западные российские. Обсуждаются порты в Усть-Луге, Приморске, Высоцке, Санкт-Петербурге. В сентябре глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что свободные мощности у России для выполнения этой задачи имеются, а речь может идти о перенаправлении около 4-6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов. Новак уточнял, что сейчас идет проработка экономических условий, и выражал надежду, что в ближайшее время договоренности по этому сотрудничеству будут достигнуты.Отношения Белоруссии со странами ЕС, в том числе с <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвой</a> и <a href="https://ria.ru/location_Latvia" target="_blank">Латвией</a>, ухудшились после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил Лукашенко.

https://ria.ru/20201004/kredit-1578195720.html

https://ria.ru/20201004/gruzy-1578192124.html

Homa Brut2020 Обидчивый парень. Так и ищет приключений на свою........страну! 27

Владимир Лушников Так имеет право, а главное может! Ибо, если что, по сопатке будет давать солдат Иван с трехцветным флагом! 10

5

россия

прибалтика

латвия

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий сенько, евразийский экономический союз, прибалтика, александр лукашенко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), латвия, белоруссия, литва, экономика