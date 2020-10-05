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Лукашенко спрогнозировал экономические потери стран Балтии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с главой государственного таможенного комитета Юрием Сенько переориентацию белорусских грузов из портов Балтии, РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:47
2020-10-05T19:47
россия
юрий сенько
евразийский экономический союз
прибалтика
александр лукашенко
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
латвия
белоруссия
литва
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> обсудил с главой государственного таможенного комитета Юрием Сенько переориентацию белорусских грузов из портов Балтии, передает в понедельник <a href="https://sputnik.by/economy/20201005/1045822879/Lukashenko-zainteresovalsya-gruzopotokom-cherez-Litvu-i-Latviyu.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.По его данным, Лукашенко принял Сенько с докладом. Президент, в частности, обратил внимание, что Белоруссия и РФ в настоящее время ведут диалог по переориентации белорусских грузов - нефтепродуктов, калийных удобрений и других товаров - с балтийского направления на российский порт Усть-Луга."Как таможенный комитет видит переориентацию этих грузов? И в развитие этого - наши логистические центры. У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси. Как вы видите решение этой проблемы?" - поинтересовался президент.Сенько сообщил, что за январь - август белорусскую таможенную границу со странами Балтии, Польши и Украины пересекли 71 миллион тонн товаров, что на 15% ниже, чем за такой же период прошлого года. Как пояснил руководитель ведомства, на это повлияла, в том числе, Россия, на 30% снизившая объем нефтепродуктов, которые реализовывались для стран Западной Европы."Наше уменьшение экспорта и импорта произошло только на 10%. В основном это железнодорожный транспорт. На автомобильных пунктах пропуска ситуация на границе практически не отразилась, лишь только в начале пандемии, когда было общее снижение покупательской активности населения как в Европе, так и в странах ЕАЭС. Но уже все потоки восстанавливаются", - добавил он.Ранее сообщалось, что Белоруссия обсуждает с Россией возможность переброски нефтяных потоков из портов Прибалтики, в частности Литвы, на северо-западные российские. Обсуждаются порты в Усть-Луге, Приморске, Высоцке, Санкт-Петербурге. В сентябре глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что свободные мощности у России для выполнения этой задачи имеются, а речь может идти о перенаправлении около 4-6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов. Новак уточнял, что сейчас идет проработка экономических условий, и выражал надежду, что в ближайшее время договоренности по этому сотрудничеству будут достигнуты.Отношения Белоруссии со странами ЕС, в том числе с <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвой</a> и <a href="https://ria.ru/location_Latvia" target="_blank">Латвией</a>, ухудшились после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил Лукашенко.
https://ria.ru/20201004/kredit-1578195720.html
https://ria.ru/20201004/gruzy-1578192124.html
Обидчивый парень. Так и ищет приключений на свою........страну!
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Так имеет право, а главное может! Ибо, если что, по сопатке будет давать солдат Иван с трехцветным флагом!
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россия, юрий сенько, евразийский экономический союз, прибалтика, александр лукашенко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), латвия, белоруссия, литва, экономика

Лукашенко спрогнозировал экономические потери стран Балтии

12:47 05.10.2020 (обновлено: 19:47 05.10.2020)
 
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с главой государственного таможенного комитета Юрием Сенько переориентацию белорусских грузов из портов Балтии, передает в понедельник Sputnik Беларусь.
По его данным, Лукашенко принял Сенько с докладом. Президент, в частности, обратил внимание, что Белоруссия и РФ в настоящее время ведут диалог по переориентации белорусских грузов - нефтепродуктов, калийных удобрений и других товаров - с балтийского направления на российский порт Усть-Луга.
"Как таможенный комитет видит переориентацию этих грузов? И в развитие этого - наши логистические центры. У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси. Как вы видите решение этой проблемы?" - поинтересовался президент.

Лукашенко также спросил у Сенько, какова сейчас ситуация на границе Белоруссии с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной. "Особенно что касается двух балтийских государств - Литвы и Латвии. Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков, которые везут грузы в Беларусь, в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть", - заметил глава государства.

Сенько сообщил, что за январь - август белорусскую таможенную границу со странами Балтии, Польши и Украины пересекли 71 миллион тонн товаров, что на 15% ниже, чем за такой же период прошлого года. Как пояснил руководитель ведомства, на это повлияла, в том числе, Россия, на 30% снизившая объем нефтепродуктов, которые реализовывались для стран Западной Европы.
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"Наше уменьшение экспорта и импорта произошло только на 10%. В основном это железнодорожный транспорт. На автомобильных пунктах пропуска ситуация на границе практически не отразилась, лишь только в начале пандемии, когда было общее снижение покупательской активности населения как в Европе, так и в странах ЕАЭС. Но уже все потоки восстанавливаются", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Белоруссия обсуждает с Россией возможность переброски нефтяных потоков из портов Прибалтики, в частности Литвы, на северо-западные российские. Обсуждаются порты в Усть-Луге, Приморске, Высоцке, Санкт-Петербурге. В сентябре глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что свободные мощности у России для выполнения этой задачи имеются, а речь может идти о перенаправлении около 4-6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов. Новак уточнял, что сейчас идет проработка экономических условий, и выражал надежду, что в ближайшее время договоренности по этому сотрудничеству будут достигнуты.
Отношения Белоруссии со странами ЕС, в том числе с Литвой и Латвией, ухудшились после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил Лукашенко.
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РоссияЮрий СенькоЕвразийский экономический союзПрибалтикаАлександр ЛукашенкоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЛатвияБелоруссияЛитваЭкономика
 
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