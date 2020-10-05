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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201005/gripp-1578294925.html
В Подмосковье вакцинировали от гриппа почти полтора миллиона человек
Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе поставили прививку от гриппа трети от запланированного числа жителей. Об этом РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T18:39
2020-10-05T18:39
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.&nbsp;</strong>Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе поставили прививку от гриппа трети от запланированного числа жителей. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/pochti-poltora-milliona-chelovek-postavili-privivku-ot-grippa-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a>.Кампания по вакцинации стартовала в Московской области почти месяц назад. Светлана Стригункова обратила внимание на то, что вакцинацию проводят во всех городских округах региона. В частности, мобильные комплексы работают в многолюдных местах, а на предприятия выезжают специалисты."Благодаря этому прививку от гриппа сделали уже 33,3% жителей от общего плана по вакцинации в Подмосковье", – добавила Стригункова.Отмечается, что в мобильных комплексах и подмосковных поликлиниках используют современные российские вакцины "Гриппол плюс", "Флю-М" и "Совигрипп".
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)

В Подмосковье вакцинировали от гриппа почти полтора миллиона человек

18:39 05.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедик делает прививку с вакциной против гриппа
Медик делает прививку с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе поставили прививку от гриппа трети от запланированного числа жителей. Об этом сообщил телеканал "360".
Кампания по вакцинации стартовала в Московской области почти месяц назад. Светлана Стригункова обратила внимание на то, что вакцинацию проводят во всех городских округах региона. В частности, мобильные комплексы работают в многолюдных местах, а на предприятия выезжают специалисты.
"Благодаря этому прививку от гриппа сделали уже 33,3% жителей от общего плана по вакцинации в Подмосковье", – добавила Стригункова.
Отмечается, что в мобильных комплексах и подмосковных поликлиниках используют современные российские вакцины "Гриппол плюс", "Флю-М" и "Совигрипп".
 
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Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)
 
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