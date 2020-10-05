https://ria.ru/20201005/gripp-1578294925.html
В Подмосковье вакцинировали от гриппа почти полтора миллиона человек
Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе поставили прививку от гриппа трети от запланированного числа жителей. Об этом РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T18:39
2020-10-05T18:39
2020-10-05T18:39
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе поставили прививку от гриппа трети от запланированного числа жителей. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/pochti-poltora-milliona-chelovek-postavili-privivku-ot-grippa-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a>.Кампания по вакцинации стартовала в Московской области почти месяц назад. Светлана Стригункова обратила внимание на то, что вакцинацию проводят во всех городских округах региона. В частности, мобильные комплексы работают в многолюдных местах, а на предприятия выезжают специалисты."Благодаря этому прививку от гриппа сделали уже 33,3% жителей от общего плана по вакцинации в Подмосковье", – добавила Стригункова.Отмечается, что в мобильных комплексах и подмосковных поликлиниках используют современные российские вакцины "Гриппол плюс", "Флю-М" и "Совигрипп".
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , московская область (подмосковье)
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе поставили прививку от гриппа трети от запланированного числа жителей. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Кампания по вакцинации стартовала в Московской области почти месяц назад. Светлана Стригункова обратила внимание на то, что вакцинацию проводят во всех городских округах региона. В частности, мобильные комплексы работают в многолюдных местах, а на предприятия выезжают специалисты.
"Благодаря этому прививку от гриппа сделали уже 33,3% жителей от общего плана по вакцинации в Подмосковье", – добавила Стригункова.
Отмечается, что в мобильных комплексах и подмосковных поликлиниках используют современные российские вакцины "Гриппол плюс", "Флю-М" и "Совигрипп".