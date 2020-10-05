https://ria.ru/20201005/gripp-1578215979.html
Минздрав Подмосковья рассказал о вакцинации от гриппа в регионе
Прививку от гриппа в Московской области сделали более 1,5 миллиона человек, что составляет треть от годового плана по вакцинации населения, рассказали РИА... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:45
2020-10-05T12:45
2020-10-05T12:45
светлана стригункова
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Прививку от гриппа в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> сделали более 1,5 миллиона человек, что составляет треть от годового плана по вакцинации населения, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."Треть от запланированного числа жителей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье. Почти месяц в регионе проводится масштабная кампания по вакцинации. За это время прививку от гриппа сделали почти 1,5 миллиона человек", - говорится в сообщении ведомства.Министр здравоохранения региона <a href="http://ria.ru/person_svetlana-strigunkova-/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Стригункова</a> напомнила, что также для вакцинации населения от гриппа в многолюдных местах работают мобильные комплексы. Процедура выполняется бесплатно, для этого человеку необходимо иметь с собой паспорт или полис ОМС.
https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578140911.html
1
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество