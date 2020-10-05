https://ria.ru/20201005/gripp-1578215979.html

Минздрав Подмосковья рассказал о вакцинации от гриппа в регионе

Прививку от гриппа в Московской области сделали более 1,5 миллиона человек, что составляет треть от годового плана по вакцинации населения, рассказали РИА... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:45

2020-10-05T12:45

2020-10-05T12:45

светлана стригункова

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577602365_0:0:3460:1947_1400x0_80_0_0_e552b162d6d57c11180783eb6aad177d.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Прививку от гриппа в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> сделали более 1,5 миллиона человек, что составляет треть от годового плана по вакцинации населения, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."Треть от запланированного числа жителей прошли вакцинацию от гриппа в Подмосковье. Почти месяц в регионе проводится масштабная кампания по вакцинации. За это время прививку от гриппа сделали почти 1,5 миллиона человек", - говорится в сообщении ведомства.Министр здравоохранения региона <a href="http://ria.ru/person_svetlana-strigunkova-/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Стригункова</a> напомнила, что также для вакцинации населения от гриппа в многолюдных местах работают мобильные комплексы. Процедура выполняется бесплатно, для этого человеку необходимо иметь с собой паспорт или полис ОМС.

https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578140911.html

1

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество