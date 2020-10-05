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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/granitsy-1578212508.html
Оперштаб заявил об отсутствии планов вновь закрывать границы России
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России не планирует закрывать границы или ограничивать авиасообщение, заявили РИА Новости в штабе. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:01
2020-10-05T19:31
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в России не планирует закрывать границы или ограничивать авиасообщение, заявили РИА Новости в штабе.Темп прироста коронавируса в России составляет 0,9%. В понедельник в стране зафиксировано 10 888 новых случаев заболевания. Общее число случаев выросло до 1 225 889.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Оперштаб заявил об отсутствии планов вновь закрывать границы России

12:01 05.10.2020 (обновлено: 19:31 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в аэропорту Внуково
Медицинские работники в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России не планирует закрывать границы или ограничивать авиасообщение, заявили РИА Новости в штабе.

"Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения".

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса
Темп прироста коронавируса в России составляет 0,9%. В понедельник в стране зафиксировано 10 888 новых случаев заболевания. Общее число случаев выросло до 1 225 889.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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