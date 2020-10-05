https://ria.ru/20201005/granitsy-1578212508.html

Оперштаб заявил об отсутствии планов вновь закрывать границы России

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России не планирует закрывать границы или ограничивать авиасообщение, заявили РИА Новости в штабе. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:01

2020-10-05T12:01

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в России не планирует закрывать границы или ограничивать авиасообщение, заявили РИА Новости в штабе.Темп прироста коронавируса в России составляет 0,9%. В понедельник в стране зафиксировано 10 888 новых случаев заболевания. Общее число случаев выросло до 1 225 889.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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