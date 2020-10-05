https://ria.ru/20201005/granaty-1578277899.html

В Бишкеке милиция оттеснила митингующих от Белого дома

Киргизская милиция разгоняет протестующих в центре Бишкека с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:40

2020-10-05T17:40

2020-10-05T19:37

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в мире

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<strong>БИШКЕК, 5 окт — РИА Новости.</strong> Киргизская милиция разгоняет протестующих в центре Бишкека с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа, передает корреспондент РИА Новости.С утра на центральной площади города Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.Милиция уже оттеснила митингующих от Белого дома, часть из них отбежала на соседние улицы, некоторые разошлись. Протестующие выламывали брусчатку с тротуаров, блокировали улицы мусорными баками и поджигали их.При этом некоторые из участников акции рассказали корреспонденту агентства, что в толпе были провокаторы, которые кидали в силовиков камни и ломали забор Белого дома (там располагаются парламент и администрация президента).По предварительным данным, пострадали два сотрудника правоохранительных органов, заявили в местном Минздраве. Как передает <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан</a>, ранения также получил один из лидеров партии "Ата Мекен" депутат Жанар Акаев.Накануне в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> состоялись парламентские выборы. Явка составила 56,5 процента. По предварительным итогам, в парламент проходят четыре партии: проправительственные "Биримдик" с 24,52 процента голосов и "Мекеним Кыргызстан" с 23,89 процента, центристские "Кыргызстан" с 8,73 и "Бутун Кыргызстан" с 7,11 процента. Остальные партии не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявляют о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время голосования.

https://ria.ru/20201005/vybory-1578200918.html

ralf4002 Шо, и тут? А теперь вообще хоть где-то будут выборы без последствий? Или теперь любые выборы - это сигнал к началу цветной революции? 72

Арсений Новиков Началось в колхозе утро...... 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бишкек, киргизия, в мире