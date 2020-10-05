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https://ria.ru/20201005/granaty-1578277899.html
В Бишкеке милиция оттеснила митингующих от Белого дома
Киргизская милиция разгоняет протестующих в центре Бишкека с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:40
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бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 5 окт — РИА Новости.</strong> Киргизская милиция разгоняет протестующих в центре Бишкека с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа, передает корреспондент РИА Новости.С утра на центральной площади города Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.Милиция уже оттеснила митингующих от Белого дома, часть из них отбежала на соседние улицы, некоторые разошлись. Протестующие выламывали брусчатку с тротуаров, блокировали улицы мусорными баками и поджигали их.При этом некоторые из участников акции рассказали корреспонденту агентства, что в толпе были провокаторы, которые кидали в силовиков камни и ломали забор Белого дома (там располагаются парламент и администрация президента).По предварительным данным, пострадали два сотрудника правоохранительных органов, заявили в местном Минздраве. Как передает <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан</a>, ранения также получил один из лидеров партии "Ата Мекен" депутат Жанар Акаев.Накануне в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> состоялись парламентские выборы. Явка составила 56,5 процента. По предварительным итогам, в парламент проходят четыре партии: проправительственные "Биримдик" с 24,52 процента голосов и "Мекеним Кыргызстан" с 23,89 процента, центристские "Кыргызстан" с 8,73 и "Бутун Кыргызстан" с 7,11 процента. Остальные партии не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявляют о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время голосования.
https://ria.ru/20201005/vybory-1578200918.html
Шо, и тут? А теперь вообще хоть где-то будут выборы без последствий? Или теперь любые выборы - это сигнал к началу цветной революции?
72
Началось в колхозе утро......
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бишкек
киргизия
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бишкек, киргизия, в мире

В Бишкеке милиция оттеснила митингующих от Белого дома

17:40 05.10.2020 (обновлено: 19:37 05.10.2020)
 
© Sputnik КыргызстанМилиция разгоняет митингующих в Бишкеке. Стоп-кадр прямого эфира
Милиция разгоняет митингующих в Бишкеке. Стоп-кадр прямого эфира - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Sputnik Кыргызстан
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БИШКЕК, 5 окт — РИА Новости. Киргизская милиция разгоняет протестующих в центре Бишкека с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа, передает корреспондент РИА Новости.
С утра на центральной площади города Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.
Милиция уже оттеснила митингующих от Белого дома, часть из них отбежала на соседние улицы, некоторые разошлись. Протестующие выламывали брусчатку с тротуаров, блокировали улицы мусорными баками и поджигали их.
При этом некоторые из участников акции рассказали корреспонденту агентства, что в толпе были провокаторы, которые кидали в силовиков камни и ломали забор Белого дома (там располагаются парламент и администрация президента).
По предварительным данным, пострадали два сотрудника правоохранительных органов, заявили в местном Минздраве. Как передает Sputnik Кыргызстан, ранения также получил один из лидеров партии "Ата Мекен" депутат Жанар Акаев.
Накануне в Киргизии состоялись парламентские выборы. Явка составила 56,5 процента. По предварительным итогам, в парламент проходят четыре партии: проправительственные "Биримдик" с 24,52 процента голосов и "Мекеним Кыргызстан" с 23,89 процента, центристские "Кыргызстан" с 8,73 и "Бутун Кыргызстан" с 7,11 процента.
Остальные партии не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявляют о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время голосования.
Голосование на избирательном участке в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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