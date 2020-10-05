https://ria.ru/20201005/gospital-1578214940.html
Собянин открыл резервный коронавирусный госпиталь в Сокольниках
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники", одновременно... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:33
2020-10-05T12:33
2020-10-05T14:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
инфраструктура
"сокольники"
владислав иноземцев
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в понедельник открыл резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "<a href="http://ria.ru/organization_Sokolniki_2/" target="_blank" data-auto="true">Сокольники</a>", одновременно открылся коронавирусный госпиталь в ледовом дворце "Крылатское".По его словам, в первую очередь во временные госпитали будут поступать с легкой и средней тяжестью течения болезни.Собянин напомнил, что решение о создании временных госпиталей было принято ещё весной.В этих госпиталях применяются передвижные рентгеновские и КТ-аппараты.Перепрофилирование шести павильонов КВЦ "Сокольники" в коронавирусный комплекс было выполнено всего за две недели в мае. На площади 26,1 тыс. кв. м были развернуты административный корпус - для размещения социальных служб и медицинского персонала; лечебные корпуса А, Б - для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией; корпуса В, Г, Д - обсерватор. При необходимости эти корпуса могут быть снова перепрофилированы как полноценные лечебные корпуса с кислородом и реанимацией.Для родственников больных ежедневно с 8:00 до 21:00 работает call-центр. Узнать о самочувствии пациентов можно по телефону горячей линии - 8 (495) 870-74-01.Первых пациентов коронавирусный комплекс в Сокольниках примет в начале октября. Плановая мощность госпиталя в Сокольниках составляет порядка 550 коек, включая 18 коек интенсивной терапии. На момент открытия планируется использовать 342 койки. Управление госпиталем в Сокольниках осуществляет городская клиническая больница имени <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Inozemcev/" target="_blank" data-auto="true">Иноземцева</a> - крупный многопрофильный стационар, врачи которого накопили большой опыт лечения коронавирусной инфекции.Перепрофилирование ледового дворца "Крылатское" в коронавирусный стационар было выполнено в апреле-мае. На площади 23,4 тыс. кв. м развернуты 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии. В госпитале установлено современное медицинское оборудование, включая пять рентгеновских аппаратов, пять аппаратов УЗИ, 42 аппарата ИВЛ, мобильный и интраоперационный компьютерные томографы. На момент открытия в госпитале планируется использовать 356 палатных коек и 42 койки интенсивной терапии. В госпитале будут работать 61 врач и 90 медицинских сестер.Управление госпиталем в Крылатском осуществляет городская клиническая больница 67 имени Ворохобова, врачи которой также накопили большой опыт лечения новой коронавирусной инфекции.На открытии госпиталя в Сокольниках Собянин призвал жителей столицы, чтобы стабилизировать ситуацию с пандемией, "соблюдать все требования, которые установлены санитарными врачами по специальному режиму борьбы с коронавирусом".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/sobyanin-1578214205.html
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578206872.html
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578210904.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, инфраструктура, "сокольники", владислав иноземцев, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
в понедельник открыл резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники
", одновременно открылся коронавирусный госпиталь в ледовом дворце "Крылатское".
"В связи с высокой динамикой заболеваемости в городе приняли решение о вводе в действие первых двух госпиталей в Сокольниках и Крылатском. Сами госпитали существуют не отдельно, они существуют в структуре ведущих московских больниц по борьбе с ковидом. Именно эти госпитали при стационарах - городских больницах укомплектовывают резервные госпитали необходимым врачебным и медицинским персоналом, который составляют костяк медицинского и обслуживающего персонала в этих госпиталях. Надеюсь, что они будут работать эффективно и спасут многие жизни москвичей", - заявил Собянин журналистам.
По его словам, в первую очередь во временные госпитали будут поступать с легкой и средней тяжестью течения болезни.
Собянин напомнил, что решение о создании временных госпиталей было принято ещё весной.
"Это не какие-то сооружения, созданные наспех, они созданы по самым современным требованиям, по самому современному стандарту", - подчеркнул Собянин.
В этих госпиталях применяются передвижные рентгеновские и КТ-аппараты.
"Здесь также есть палаты интенсивной терапии. К каждой койке подведены медицинские газы - кислород", - сказал мэр.
Перепрофилирование шести павильонов КВЦ "Сокольники" в коронавирусный комплекс было выполнено всего за две недели в мае. На площади 26,1 тыс. кв. м были развернуты административный корпус - для размещения социальных служб и медицинского персонала; лечебные корпуса А, Б - для госпитализации больных с коронавирусной инфекцией; корпуса В, Г, Д - обсерватор. При необходимости эти корпуса могут быть снова перепрофилированы как полноценные лечебные корпуса с кислородом и реанимацией.
Для родственников больных ежедневно с 8:00 до 21:00 работает call-центр. Узнать о самочувствии пациентов можно по телефону горячей линии - 8 (495) 870-74-01.
Первых пациентов коронавирусный комплекс в Сокольниках примет в начале октября. Плановая мощность госпиталя в Сокольниках составляет порядка 550 коек, включая 18 коек интенсивной терапии. На момент открытия планируется использовать 342 койки. Управление госпиталем в Сокольниках осуществляет городская клиническая больница имени Иноземцева
- крупный многопрофильный стационар, врачи которого накопили большой опыт лечения коронавирусной инфекции.
Перепрофилирование ледового дворца "Крылатское" в коронавирусный стационар было выполнено в апреле-мае. На площади 23,4 тыс. кв. м развернуты 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии. В госпитале установлено современное медицинское оборудование, включая пять рентгеновских аппаратов, пять аппаратов УЗИ, 42 аппарата ИВЛ, мобильный и интраоперационный компьютерные томографы. На момент открытия в госпитале планируется использовать 356 палатных коек и 42 койки интенсивной терапии. В госпитале будут работать 61 врач и 90 медицинских сестер.
Управление госпиталем в Крылатском осуществляет городская клиническая больница 67 имени Ворохобова, врачи которой также накопили большой опыт лечения новой коронавирусной инфекции.
На открытии госпиталя в Сокольниках Собянин призвал жителей столицы, чтобы стабилизировать ситуацию с пандемией, "соблюдать все требования, которые установлены санитарными врачами по специальному режиму борьбы с коронавирусом".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.