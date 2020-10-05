https://ria.ru/20201005/gory-1578221453.html

Названы самые популярные направления России для отдыха в горах в октябре

Красная Поляна в Сочи, Бахчисарай в Крыму и Шерегеш в Кемеровской области стали самыми популярными направлениями для отдыха в горах в октябре этого года,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:45

2020-10-05T17:45

2020-10-05T17:45

туризм

туризм

красная поляна

туристы

бахчисарай (крым)

новости - туризм

сочи

республика крым

кемеровская область

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Красная Поляна в Сочи, Бахчисарай в Крыму и Шерегеш в Кемеровской области стали самыми популярными направлениями для отдыха в горах в октябре этого года, сообщает Tvil.ru.Специалисты сервиса составили этот рейтинг на основании данных бронирований туристами жилья в период с 1 по 31 октября.Путешественники чаще всго бронируют осенний отдых в горах на период от двух до семи ночей и тратят на проживание от 1,7 до 9,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Бахчисарае, дороже — в Шерегеше.

https://ria.ru/20201005/kurorty-1578120775.html

красная поляна

бахчисарай (крым)

сочи

республика крым

кемеровская область

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, красная поляна, туристы, бахчисарай (крым), новости - туризм, сочи, республика крым, кемеровская область