https://ria.ru/20201005/gory-1578221453.html
Названы самые популярные направления России для отдыха в горах в октябре
Красная Поляна в Сочи, Бахчисарай в Крыму и Шерегеш в Кемеровской области стали самыми популярными направлениями для отдыха в горах в октябре этого года,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:45
2020-10-05T17:45
2020-10-05T17:45
туризм
туризм
красная поляна
туристы
бахчисарай (крым)
новости - туризм
сочи
республика крым
кемеровская область
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Красная Поляна в Сочи, Бахчисарай в Крыму и Шерегеш в Кемеровской области стали самыми популярными направлениями для отдыха в горах в октябре этого года, сообщает Tvil.ru.Специалисты сервиса составили этот рейтинг на основании данных бронирований туристами жилья в период с 1 по 31 октября.Путешественники чаще всго бронируют осенний отдых в горах на период от двух до семи ночей и тратят на проживание от 1,7 до 9,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Бахчисарае, дороже — в Шерегеше.
https://ria.ru/20201005/kurorty-1578120775.html
красная поляна
бахчисарай (крым)
сочи
республика крым
кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, красная поляна, туристы, бахчисарай (крым), новости - туризм, сочи, республика крым, кемеровская область