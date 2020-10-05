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https://ria.ru/20201005/gory-1578221453.html
Названы самые популярные направления России для отдыха в горах в октябре
Красная Поляна в Сочи, Бахчисарай в Крыму и Шерегеш в Кемеровской области стали самыми популярными направлениями для отдыха в горах в октябре этого года,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:45
2020-10-05T17:45
туризм
туризм
красная поляна
туристы
бахчисарай (крым)
новости - туризм
сочи
республика крым
кемеровская область
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Красная Поляна в Сочи, Бахчисарай в Крыму и Шерегеш в Кемеровской области стали самыми популярными направлениями для отдыха в горах в октябре этого года, сообщает Tvil.ru.Специалисты сервиса составили этот рейтинг на основании данных бронирований туристами жилья в период с 1 по 31 октября.Путешественники чаще всго бронируют осенний отдых в горах на период от двух до семи ночей и тратят на проживание от 1,7 до 9,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Бахчисарае, дороже — в Шерегеше.
https://ria.ru/20201005/kurorty-1578120775.html
красная поляна
бахчисарай (крым)
сочи
республика крым
кемеровская область
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туризм, красная поляна, туристы, бахчисарай (крым), новости - туризм, сочи, республика крым, кемеровская область

Названы самые популярные направления России для отдыха в горах в октябре

17:45 05.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСредневековый пещерный город-крепость Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе в Крыму
Средневековый пещерный город-крепость Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Красная Поляна в Сочи, Бахчисарай в Крыму и Шерегеш в Кемеровской области стали самыми популярными направлениями для отдыха в горах в октябре этого года, сообщает Tvil.ru.
Специалисты сервиса составили этот рейтинг на основании данных бронирований туристами жилья в период с 1 по 31 октября.
Путешественники чаще всго бронируют осенний отдых в горах на период от двух до семи ночей и тратят на проживание от 1,7 до 9,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Бахчисарае, дороже — в Шерегеше.
Кот - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 08:00Туризм
Море и черная икра — дешево? Лучшие курорты для отдыха в октябре
 
ТуризмТуризмКрасная ПолянатуристыБахчисарай (Крым)Новости - ТуризмСочиРеспублика КрымКемеровская область
 
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