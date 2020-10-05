https://ria.ru/20201005/gnesinskiy-dom-1578252702.html

Онлайн-конференция к 125-летию Гнесинского дома

12 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную 125-летию Гнесинского дома.

2020-10-05T15:53

2020-10-05T15:53

2020-10-05T15:53

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201012/952928512.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил ШВЫДКОЙ; <br>- народный артист СССР, художественный руководитель Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Владимир ФЕДОСЕЕВ;<br>- народная артистка России ВАЛЕРИЯ;<br>- народный артист России, художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий БЕРТМАН; <br>- народный артист России Даниил КРАМЕР; <br>- оперная певица и общественный деятель Любовь КАЗАРНОВСКАЯ. <br><br>125 лет назад в Москве на Арбате открылось первое частное учебное заведение сестер Гнесиных. Более чем за сто лет Гнесинка превратилась в крупное музыкальное учреждение. Международная деятельность одной из ведущих отечественных академий искусства – пример сотрудничества с зарубежными партнерами и популяризации русской культуры в мире.15 октября состоится юбилейный концерт, в котором примут участие знаменитые выпускники и будущие звезды – студенты-гнесинцы.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы