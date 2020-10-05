Онлайн-конференция к 125-летию Гнесинского дома
12 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную 125-летию Гнесинского дома.
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Участники:
- специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил ШВЫДКОЙ;
- народный артист СССР, художественный руководитель Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Владимир ФЕДОСЕЕВ;
- народная артистка России ВАЛЕРИЯ;
- народный артист России, художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий БЕРТМАН;
- народный артист России Даниил КРАМЕР;
- оперная певица и общественный деятель Любовь КАЗАРНОВСКАЯ.
125 лет назад в Москве на Арбате открылось первое частное учебное заведение сестер Гнесиных. Более чем за сто лет Гнесинка превратилась в крупное музыкальное учреждение. Международная деятельность одной из ведущих отечественных академий искусства – пример сотрудничества с зарубежными партнерами и популяризации русской культуры в мире.15 октября состоится юбилейный концерт, в котором примут участие знаменитые выпускники и будущие звезды – студенты-гнесинцы.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил ШВЫДКОЙ;
- народный артист СССР, художественный руководитель Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Владимир ФЕДОСЕЕВ;
- народная артистка России ВАЛЕРИЯ;
- народный артист России, художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий БЕРТМАН;
- народный артист России Даниил КРАМЕР;
- оперная певица и общественный деятель Любовь КАЗАРНОВСКАЯ.
125 лет назад в Москве на Арбате открылось первое частное учебное заведение сестер Гнесиных. Более чем за сто лет Гнесинка превратилась в крупное музыкальное учреждение. Международная деятельность одной из ведущих отечественных академий искусства – пример сотрудничества с зарубежными партнерами и популяризации русской культуры в мире.15 октября состоится юбилейный концерт, в котором примут участие знаменитые выпускники и будущие звезды – студенты-гнесинцы.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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