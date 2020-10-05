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https://ria.ru/20201005/germaniya-1578229087.html
Лавров назвал тон руководства Германии по отношению к России неприемлемым
Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемым тон, который допускают некоторые представители руководства ФРГ в разговоре с Россией, выразив надежду, что... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:09
2020-10-05T19:59
россия
сергей лавров
германия
политика
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Глава МИД России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> назвал неприемлемым тон, который допускают некоторые представители руководства <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">ФРГ</a> в разговоре с Россией, выразив надежду, что эта аномалия скоро закончится."Это печально, и я очень надеюсь, что эта аномалия пройдет, и она не может отражать истинного отношения немцев к России", — отметил он.
https://ria.ru/20201003/germaniya-1578142864.html
самое смешное - из-за ЧЕГО! Из-за бьюти-блогера..
199
"Это печально, и я очень надеюсь, что эта аномалия пройдет, и она не может отражать истинного отношения немцев к России", - отметил он." - Обязательно пройдет, и отношения наладятся..., но для этого надо повторить май 45года, и занять не только Берлин, но и всю Германию, чтобы выгнать оттуда англосаксов, сами немцы сделать это не способны и не в силах, и тогда всё будет хорошо.
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россия
германия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Лавров назвал тон руководства Германии по отношению к России неприемлемым
"То, как сейчас некоторые представители германского руководства разговаривают с Россией, я считаю не только неприемлемым, но и отражающим полное предание забвению той эпохи, которая всеми считалась историческим завоеванием немцев и русских (объединения Германии. — Прим. ред.) и затем стала завоеванием уже всей Европы", — заявил Лавров на пресс-конференции с участием Ассоциации европейского бизнеса.
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россия, сергей лавров, германия, политика

Лавров назвал тон руководства Германии по отношению к России неприемлемым

14:09 05.10.2020 (обновлено: 19:59 05.10.2020)
 
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемым тон, который допускают некоторые представители руководства ФРГ в разговоре с Россией, выразив надежду, что эта аномалия скоро закончится.

"То, как сейчас некоторые представители германского руководства разговаривают с Россией, я считаю не только неприемлемым, но и отражающим полное предание забвению той эпохи, которая всеми считалась историческим завоеванием немцев и русских (объединения Германии. — Прим. ред.) и затем стала завоеванием уже всей Европы", — заявил Лавров на пресс-конференции с участием Ассоциации европейского бизнеса.

"Это печально, и я очень надеюсь, что эта аномалия пройдет, и она не может отражать истинного отношения немцев к России", — отметил он.
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