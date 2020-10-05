https://ria.ru/20201005/furgal-1578228647.html

СК опроверг данные о том, что сына Фургала задержали на несколько часов

Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области опроверг информацию о том, что сын экс-губернатора Хабаровского края Антон Фургал в... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:08

2020-10-05T14:08

2020-10-05T17:21

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

михаил дегтярев

общественная наблюдательная комиссия

следственный комитет россии (ск рф)

еврейская автономная область

хабаровск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Следственный комитет РФ по <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровскому краю</a> и Еврейской автономной области опроверг информацию о том, что сын экс-губернатора Хабаровского края Антон Фургал в течение нескольких часов находился у следователей.Ранее <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ </a>сообщил, что в Хабаровском крае задержали сына Фургала, который призывал жителей региона участвовать в митингах в защиту своего отца. Позже ответственный секретарь московской <a href="http://ria.ru/organization_2dd2634cf8de9dda20b56bb97d911ab8/" target="_blank" data-auto="true">Общественной наблюдательной комиссии</a> Алексей Мельников написал в Telegram, что Антон Фургал вышел на связь - "с его слов, с ним все нормально, был в СК".СК РФ обвиняет <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".В поддержку Фургала в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.

https://ria.ru/20200918/furgal-1577459458.html

https://ria.ru/20200910/mistryukov-1577035751.html

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еврейская автономная область

хабаровск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, общественная наблюдательная комиссия, следственный комитет россии (ск рф), еврейская автономная область, хабаровск, происшествия