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https://ria.ru/20201005/furgal-1578228647.html
СК опроверг данные о том, что сына Фургала задержали на несколько часов
Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области опроверг информацию о том, что сын экс-губернатора Хабаровского края Антон Фургал в... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:08
2020-10-05T17:21
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
общественная наблюдательная комиссия
следственный комитет россии (ск рф)
еврейская автономная область
хабаровск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Следственный комитет РФ по <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровскому краю</a> и Еврейской автономной области опроверг информацию о том, что сын экс-губернатора Хабаровского края Антон Фургал в течение нескольких часов находился у следователей.Ранее <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ </a>сообщил, что в Хабаровском крае задержали сына Фургала, который призывал жителей региона участвовать в митингах в защиту своего отца. Позже ответственный секретарь московской <a href="http://ria.ru/organization_2dd2634cf8de9dda20b56bb97d911ab8/" target="_blank" data-auto="true">Общественной наблюдательной комиссии</a> Алексей Мельников написал в Telegram, что Антон Фургал вышел на связь - "с его слов, с ним все нормально, был в СК".СК РФ обвиняет <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".В поддержку Фургала в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.
https://ria.ru/20200918/furgal-1577459458.html
https://ria.ru/20200910/mistryukov-1577035751.html
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еврейская автономная область
хабаровск
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, общественная наблюдательная комиссия, следственный комитет россии (ск рф), еврейская автономная область, хабаровск, происшествия

СК опроверг данные о том, что сына Фургала задержали на несколько часов

14:08 05.10.2020 (обновлено: 17:21 05.10.2020)
 
© Фото : @anton_furgal/InstagramАнтон Фургал
Антон Фургал - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : @anton_furgal/Instagram
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области опроверг информацию о том, что сын экс-губернатора Хабаровского края Антон Фургал в течение нескольких часов находился у следователей.
Ранее РЕН ТВ сообщил, что в Хабаровском крае задержали сына Фургала, который призывал жителей региона участвовать в митингах в защиту своего отца. Позже ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников написал в Telegram, что Антон Фургал вышел на связь - "с его слов, с ним все нормально, был в СК".
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"Распространяемая в ряде СМИ информация со ссылкой на Антона Фургала о его нахождении в течение нескольких часов в органах Следственного комитета Российской Федерации не соответствует действительности".

Следственный комитет РФ
СК РФ обвиняет Сергея Фургала в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".
В поддержку Фургала в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.
Николай Мистрюков, проходящий по делу губернатора Сергея Фургала, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревОбщественная наблюдательная комиссияСледственный комитет России (СК РФ)Еврейская автономная областьХабаровскПроисшествия
 
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