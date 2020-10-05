https://ria.ru/20201005/furgal-1578215675.html

В ОНК опровергли данные о задержании сына Фургала

Ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников заявил, что сына экс-губернатора Хабаровского края Антона... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:43

2020-10-05T12:43

2020-10-05T14:02

алексей мельников

хабаровский край

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

онк

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578207407_0:236:1080:844_1400x0_80_0_0_42561b00613bf03e8e28483df806501c.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Melnikov1/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мельников</a> заявил, что сына экс-губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> Антона Фургала не задерживали, "с ним все нормально".Ранее <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a> сообщил, что в Хабаровском крае задержали сына Фургала, который призывал жителей региона участвовать в митингах в защиту своего отца.СК РФ обвиняет Сергея Фургала в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и отправил в СИЗО "Лефортово".В поддержку Фургала в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста. Вскоре после задержания президент Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.

https://ria.ru/20200930/zrenie-1577981542.html

1

хабаровский край

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей мельников, хабаровский край, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, онк, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия