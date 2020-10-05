https://ria.ru/20201005/furgal-1578207239.html

СМИ сообщили о задержании сына бывшего главы Хабаровского края Фургала

В Хабаровском крае задержали сына бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T10:36

2020-10-05T10:36

2020-10-05T12:53

уголовное дело сергея фургала

россия

сергей фургал

хабаровский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>В <a href="https://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank">Хабаровском крае</a> задержали сына бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.По данным канала, Антон Фургал призывал жителей региона участвовать в митингах в защиту своего отца. При этом позже ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников заявил, что Антона Фургала не задерживали, "с ним все нормально".Санкция статьи 20.2 КоАП России ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") подразумевает штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или административный арест на срок до десяти суток.Летом этого года СК обвинил <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Furgal" target="_blank">Сергея Фургала</a> в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд арестовал его на два месяца. Политик отказался признать вину, заявив, что уголовное дело против него инициировали, чтобы сместить с должности.В результате Фургала сняли с поста губернатора в связи с утратой доверия, а врио главы региона назначили Михаила Дегтярева. Жители региона потребовали открытого суда над бывшим главой и начали организовать акции в его поддержку. Несогласованные митинги в Хабаровске проходят каждые выходные уже больше двух месяцев.

https://ria.ru/20200930/zrenie-1577981542.html

https://ria.ru/20200928/prigovor-1577897699.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, россия, сергей фургал, хабаровский край, происшествия