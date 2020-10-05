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https://ria.ru/20201005/furgal-1578207239.html
СМИ сообщили о задержании сына бывшего главы Хабаровского края Фургала
В Хабаровском крае задержали сына бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:36
2020-10-05T12:53
уголовное дело сергея фургала
россия
сергей фургал
хабаровский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>В <a href="https://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank">Хабаровском крае</a> задержали сына бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает <a href="https://ren.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.По данным канала, Антон Фургал призывал жителей региона участвовать в митингах в защиту своего отца. При этом позже ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников заявил, что Антона Фургала не задерживали, "с ним все нормально".Санкция статьи 20.2 КоАП России ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") подразумевает штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или административный арест на срок до десяти суток.Летом этого года СК обвинил <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Furgal" target="_blank">Сергея Фургала</a> в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд арестовал его на два месяца. Политик отказался признать вину, заявив, что уголовное дело против него инициировали, чтобы сместить с должности.В результате Фургала сняли с поста губернатора в связи с утратой доверия, а врио главы региона назначили Михаила Дегтярева. Жители региона потребовали открытого суда над бывшим главой и начали организовать акции в его поддержку. Несогласованные митинги в Хабаровске проходят каждые выходные уже больше двух месяцев.
https://ria.ru/20200930/zrenie-1577981542.html
https://ria.ru/20200928/prigovor-1577897699.html
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россия
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, россия, сергей фургал, хабаровский край, происшествия

СМИ сообщили о задержании сына бывшего главы Хабаровского края Фургала

10:36 05.10.2020 (обновлено: 12:53 05.10.2020)
 
© Фото : Антон Фургал/InstagramАнтон Фургал
Антон Фургал - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Фото : Антон Фургал/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Хабаровском крае задержали сына бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, Антон Фургал призывал жителей региона участвовать в митингах в защиту своего отца.
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При этом позже ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников заявил, что Антона Фургала не задерживали, "с ним все нормально".

"На протяжении нескольких часов он был недоступен. Только что вышел со мной на связь. С его слов, с ним все нормально, был в СК. Подробности расскажет сам, если сочтет нужным", — написал в своем Telegram-канале Мельников.

Санкция статьи 20.2 КоАП России ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") подразумевает штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или административный арест на срок до десяти суток.
Летом этого года СК обвинил Сергея Фургала в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд арестовал его на два месяца. Политик отказался признать вину, заявив, что уголовное дело против него инициировали, чтобы сместить с должности.
В результате Фургала сняли с поста губернатора в связи с утратой доверия, а врио главы региона назначили Михаила Дегтярева. Жители региона потребовали открытого суда над бывшим главой и начали организовать акции в его поддержку. Несогласованные митинги в Хабаровске проходят каждые выходные уже больше двух месяцев.
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Уголовное дело Сергея ФургалаРоссияСергей ФургалХабаровский крайПроисшествия
 
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