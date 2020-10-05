Путин отметил роль форума "История для будущего. Новый взгляд"
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам, организаторам и гостям форума "История для будущего. Новый взгляд", отметив роль мероприятия в формировании исторической политики, которая важна для обеспечения суверенного развития страны.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Считаю вашу встречу серьезной и востребованной инициативой, призванной на экспертном уровне обсудить такие проблемы, как выработка новых подходов к изучению исторической науки, повышение качества преподавания истории в школах и высших учебных заведениях, продвижение в обществе, особенно среди молодежи, ценностей высокой гражданской культуры. Все эти вопросы крайне важны для формирования целостной исторической политики, которая играет значимую роль в обеспечении суверенного развития России", - говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность, что актуальность повестки форума, широкое, профессиональное обсуждение заявленных тем будут способствовать упрочению авторитета истории как науки и учебной дисциплины, запуску перспективных исследовательских и просветительских проектов.
15 июня 2017, 16:31Путин назвал историю "машиной времени", позволяющей обеспечить будущее
Путин пожелал участникам, организаторам и гостям форума успешной работы и всего наилучшего.
Форум "История для будущего. Новый взгляд" проходит 5 октября в московском Музее Победы.