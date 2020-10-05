https://ria.ru/20201005/forum-1578227768.html

Путин отметил роль форума "История для будущего. Новый взгляд"

Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам, организаторам и гостям форума "История для будущего. Новый взгляд", отметив роль мероприятия в... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:05

2020-10-05T14:05

2020-10-05T14:05

музей победы

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578226720_0:0:3046:1713_1400x0_80_0_0_35514f50b8fc65860fced1d766c10d0b.jpg

<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> направил телеграмму участникам, организаторам и гостям форума "История для будущего. Новый взгляд", отметив роль мероприятия в формировании исторической политики, которая важна для обеспечения суверенного развития страны.Соответствующая телеграмма опубликована на <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank">сайте Кремля</a>.Президент выразил уверенность, что актуальность повестки форума, широкое, профессиональное обсуждение заявленных тем будут способствовать упрочению авторитета истории как науки и учебной дисциплины, запуску перспективных исследовательских и просветительских проектов.Путин пожелал участникам, организаторам и гостям форума успешной работы и всего наилучшего.Форум "История для будущего. Новый взгляд" проходит 5 октября в московском <a href="http://ria.ru/organization_Muzejj_Pobedy/" target="_blank" data-auto="true">Музее Победы</a>.

https://ria.ru/20170615/1496584787.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музей победы, владимир путин, общество