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Путин отметил роль форума "История для будущего. Новый взгляд"
Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам, организаторам и гостям форума "История для будущего. Новый взгляд", отметив роль мероприятия в... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:05
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музей победы
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> направил телеграмму участникам, организаторам и гостям форума "История для будущего. Новый взгляд", отметив роль мероприятия в формировании исторической политики, которая важна для обеспечения суверенного развития страны.Соответствующая телеграмма опубликована на <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank">сайте Кремля</a>.Президент выразил уверенность, что актуальность повестки форума, широкое, профессиональное обсуждение заявленных тем будут способствовать упрочению авторитета истории как науки и учебной дисциплины, запуску перспективных исследовательских и просветительских проектов.Путин пожелал участникам, организаторам и гостям форума успешной работы и всего наилучшего.Форум "История для будущего. Новый взгляд" проходит 5 октября в московском <a href="http://ria.ru/organization_Muzejj_Pobedy/" target="_blank" data-auto="true">Музее Победы</a>.
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музей победы, владимир путин, общество

Путин отметил роль форума "История для будущего. Новый взгляд"

14:05 05.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФорум "История для будущего. Новый взгляд"
Форум История для будущего. Новый взгляд - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам, организаторам и гостям форума "История для будущего. Новый взгляд", отметив роль мероприятия в формировании исторической политики, которая важна для обеспечения суверенного развития страны.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Считаю вашу встречу серьезной и востребованной инициативой, призванной на экспертном уровне обсудить такие проблемы, как выработка новых подходов к изучению исторической науки, повышение качества преподавания истории в школах и высших учебных заведениях, продвижение в обществе, особенно среди молодежи, ценностей высокой гражданской культуры. Все эти вопросы крайне важны для формирования целостной исторической политики, которая играет значимую роль в обеспечении суверенного развития России", - говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность, что актуальность повестки форума, широкое, профессиональное обсуждение заявленных тем будут способствовать упрочению авторитета истории как науки и учебной дисциплины, запуску перспективных исследовательских и просветительских проектов.
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 15.06.2017
15 июня 2017, 16:31
Путин назвал историю "машиной времени", позволяющей обеспечить будущее
Путин пожелал участникам, организаторам и гостям форума успешной работы и всего наилучшего.
Форум "История для будущего. Новый взгляд" проходит 5 октября в московском Музее Победы.
 
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