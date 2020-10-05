https://ria.ru/20201005/ekologiya-1578285524.html

Индекс загрязнения воздуха в Москве снизился на 30% с 2015 года - власти

Индекс загрязнения атмосферного воздуха в Москве упал на 30% с 2015 года и считается низким, рассказал руководитель департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T18:06

2020-10-05T18:06

2020-10-05T18:06

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новости - экология

антон кульбачевский

москва

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Индекс загрязнения атмосферного воздуха в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> упал на 30% с 2015 года и считается низким, рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды <a href="http://ria.ru/person_Anton_Kulbachevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Антон Кульбачевский</a>."Ключевой показатель программы — это индекс загрязнения атмосферного воздуха, который с 2015 года улучшился на территории нашего города, на 30% снизился и характеризуется как низкий", — сказал он на Всероссийском форуме по общественному здоровью.По словам Кульбачевского, за последние 10 лет в Москве наблюдается устойчивая динамика снижению концентрации основных загрязняющих веществ от 1,3 по диоксиду азота до 2,3 по оксиду углерода.

https://realty.ria.ru/20200320/1568913974.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - экология, антон кульбачевский, москва