https://ria.ru/20201005/ekologiya-1578258188.html

Воробьев поручил остановить работу экологически опасных предприятий

Губернатор Московской области поручил разобраться по каждой конкретной жалобе жителей региона на опасные для экологии действия местных заводов, сообщил... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:20

2020-10-05T16:20

2020-10-05T16:20

новости подмосковья

дмитрий куракин

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. </strong>Губернатор Московской области поручил разобраться по каждой конкретной жалобе жителей региона на опасные для экологии действия местных заводов, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/vorobev-poruchil-zhestko-razobratsja-s-rabotoj-vrednyh-predprijatij-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a>."Я же давал команду однозначную — прекратить деятельность", — подчеркнул Андрей Воробьев.Министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин пояснил, что ситуацию взяли под контроль. По его словам, в начале осени этого года на заводе "Пантеон" деятельность по сжиганию отходов пятого класса действительно возобновилась. Он заявил, что это произошло из-за проигрыша иска прокуратуры о прекращении деятельности завода. "Сейчас министерство ищет решение этой проблемы", – пояснил Куракин.Воробьев выразил удивление по поводу этой ситуации. Глава Подмосковья попросил разобраться в проблеме и регулярно докладывать актуальную информацию.Напомним, пятый класс отходов представлен мусором, который при попадании в окружающую среду почти не нарушает равновесие экосистемы. То есть к этой группе относятся отходы, обладающие наименьшей степенью опасности для экологии. Однако несмотря на относительную безопасность, такой мусор требует определенных правил временного хранения, транспортировки и утилизации.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий куракин, андрей воробьев, московская область (подмосковье)