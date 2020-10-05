https://ria.ru/20201005/ekologiya-1578200983.html
Патрушев жестко раскритиковал обстановку на водных объектах в СФО
Объемы промышленных загрязнений водных объектов в Сибири являются одними из самых высоких по России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T07:23
2020-10-05T07:23
2020-10-05T07:23
россия
селенга
новосибирск
сибирский фо
николай патрушев
общество
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<strong>НОВОСИБИРСК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Объемы промышленных загрязнений водных объектов в Сибири являются одними из самых высоких по России, заявил секретарь Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a>.Он выступил в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа. Одной из главных тем совещания стали меры по обеспечению экологической безопасности в Сибири.По его словам, годовой валовой сброс загрязняющих веществ в водные объекты на территории округа составляет почти полтора миллиарда кубометров. "Это один из самых высоких показателей в России", - отметил Патрушев.При этом практически каждый шестой источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не отвечает требованиям санитарного законодательства, из них 67% источников не имеют зон санитарной охраны, добавил секретарь Совбеза. "Ситуация усугубляется вторичным загрязнением воды уже в водопроводной сети, около 80% которой требует замены или капитального ремонта", - отметил он.К тому же в южных регионах Сибири обострилась угроза трансграничного загрязнения бассейнов водных объектов, сообщил Патрушев. "Значительно загрязнены трансграничные участки реки Аргунь. Сильному антропогенному воздействию подвержена река <a href="http://ria.ru/location_Selenga/" target="_blank" data-auto="true">Селенга</a>, являющаяся крупнейшим притоком озера Байкал", - сказал секретарь Совбеза.По словам Патрушева, загрязнению водных ресурсов округа способствуют не только многочисленные нарушения правил их охраны, но и неэффективный государственный мониторинг и экологический контроль, в том числе контроль за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, которых на территории СФО уже накоплено более 4,5 тысяч тонн.
https://ria.ru/20201005/natsproekty-1578200753.html
Ярослав Погодин
Казаков привлекайте активнее и всего делов. Принцип ротации природонадзорных структур должен быть как в армии
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селенга
новосибирск
сибирский фо
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, селенга, новосибирск, сибирский фо, николай патрушев, общество
НОВОСИБИРСК, 5 окт - РИА Новости.
Объемы промышленных загрязнений водных объектов в Сибири являются одними из самых высоких по России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
.
Он выступил в понедельник в Новосибирске
на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа. Одной из главных тем совещания стали меры по обеспечению экологической безопасности в Сибири.
"Напряженная экологическая обстановка отмечается на водных объектах в промышленно развитых районах Кузбасса, Алтая, Новосибирской и Томской областей
, Красноярского края", - сказал Патрушев.
По его словам, годовой валовой сброс загрязняющих веществ в водные объекты на территории округа составляет почти полтора миллиарда кубометров. "Это один из самых высоких показателей в России", - отметил Патрушев.
При этом практически каждый шестой источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не отвечает требованиям санитарного законодательства, из них 67% источников не имеют зон санитарной охраны, добавил секретарь Совбеза. "Ситуация усугубляется вторичным загрязнением воды уже в водопроводной сети, около 80% которой требует замены или капитального ремонта", - отметил он.
К тому же в южных регионах Сибири обострилась угроза трансграничного загрязнения бассейнов водных объектов, сообщил Патрушев. "Значительно загрязнены трансграничные участки реки Аргунь. Сильному антропогенному воздействию подвержена река Селенга
, являющаяся крупнейшим притоком озера Байкал", - сказал секретарь Совбеза.
По словам Патрушева, загрязнению водных ресурсов округа способствуют не только многочисленные нарушения правил их охраны, но и неэффективный государственный мониторинг и экологический контроль, в том числе контроль за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, которых на территории СФО уже накоплено более 4,5 тысяч тонн.