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В Китае грузовик врезался в рынок, шесть человек погибли
Шесть человек погибли и 14 получили ранения после того, как грузовик врезался в сельскохозяйственный рынок в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщают... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:15
2020-10-05T12:15
ганьсу
китай
в мире
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<strong>ПЕКИН, 5 окт - РИА Новости.</strong> Шесть человек погибли и 14 получили ранения после того, как грузовик врезался в сельскохозяйственный рынок в провинции <a href="http://ria.ru/location_Gansu/" target="_blank" data-auto="true">Ганьсу</a> на северо-западе <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, сообщают местные СМИ.Инцидент произошёл в уезде Миньсянь. Водитель тяжёлого грузовика потерял управление.Шесть человек скончались, ещё 14 постарались, пять из них находятся в тяжёлом состоянии.Причина инцидента выясняется.
ганьсу
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ганьсу, китай, в мире

В Китае грузовик врезался в рынок, шесть человек погибли

12:15 05.10.2020
 
CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 окт - РИА Новости. Шесть человек погибли и 14 получили ранения после того, как грузовик врезался в сельскохозяйственный рынок в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошёл в уезде Миньсянь. Водитель тяжёлого грузовика потерял управление.
Шесть человек скончались, ещё 14 постарались, пять из них находятся в тяжёлом состоянии.
Причина инцидента выясняется.
 
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