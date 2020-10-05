https://ria.ru/20201005/dtp-1578213549.html
В Китае грузовик врезался в рынок, шесть человек погибли
Шесть человек погибли и 14 получили ранения после того, как грузовик врезался в сельскохозяйственный рынок в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщают... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:15
2020-10-05T12:15
2020-10-05T12:15
ганьсу
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_0:106:1000:669_1400x0_80_0_0_3b390fc13218882f241a90c22796ce74.jpg
<strong>ПЕКИН, 5 окт - РИА Новости.</strong> Шесть человек погибли и 14 получили ранения после того, как грузовик врезался в сельскохозяйственный рынок в провинции <a href="http://ria.ru/location_Gansu/" target="_blank" data-auto="true">Ганьсу</a> на северо-западе <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, сообщают местные СМИ.Инцидент произошёл в уезде Миньсянь. Водитель тяжёлого грузовика потерял управление.Шесть человек скончались, ещё 14 постарались, пять из них находятся в тяжёлом состоянии.Причина инцидента выясняется.
ганьсу
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_108:0:1000:669_1400x0_80_0_0_306d179be020b39b4beec06507574963.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ганьсу, китай, в мире