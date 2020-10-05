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В Китае грузовик врезался в рынок, шесть человек погибли

Шесть человек погибли и 14 получили ранения после того, как грузовик врезался в сельскохозяйственный рынок в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщают... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T12:15

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ганьсу

китай

в мире

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<strong>ПЕКИН, 5 окт - РИА Новости.</strong> Шесть человек погибли и 14 получили ранения после того, как грузовик врезался в сельскохозяйственный рынок в провинции <a href="http://ria.ru/location_Gansu/" target="_blank" data-auto="true">Ганьсу</a> на северо-западе <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, сообщают местные СМИ.Инцидент произошёл в уезде Миньсянь. Водитель тяжёлого грузовика потерял управление.Шесть человек скончались, ещё 14 постарались, пять из них находятся в тяжёлом состоянии.Причина инцидента выясняется.

ганьсу

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ганьсу, китай, в мире