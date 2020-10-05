https://ria.ru/20201005/draka-1578208487.html

Посольство Армении опровергло данные о межнациональной драке в Москве

Посольство Армении не подтверждает информацию о межнациональной драке в Москве: была стычка бытового характера и без участия азербайджанцев, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:00

2020-10-05T11:00

2020-10-05T11:27

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

москва

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Посольство <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> не подтверждает информацию о межнациональной драке в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>: была стычка бытового характера и без участия азербайджанцев, заявил РИА Новости советник дипмиссии Эдвард Джамбазян.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в российской столице произошла драка между армянами и азербайджанцами, в которой ранения якобы получили два гражданина Армении.При этом он подчеркнул, что в любом случае произошедшее является поводом "в очередной раз призвать общину не поддаваться на провокации".В конце сентября главы национально-культурных автономий азербайджанцев и армян РФ Мехрибан Садыгова и Ара Абрамян официально обратились к соотечественникам в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, призвав "соблюдать спокойствие, проявлять уважение друг к другу и не поддаваться на провокации". Они выразили надежду, что мудрость народов и совместная история мирного проживания в России "послужат примером для конфликтующих сторон и будут содействовать установлению мира и стабильности на территории Нагорного Карабаха".

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

москва

армения

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, москва, армения, в мире