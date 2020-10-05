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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/draka-1578208487.html
Посольство Армении опровергло данные о межнациональной драке в Москве
Посольство Армении не подтверждает информацию о межнациональной драке в Москве: была стычка бытового характера и без участия азербайджанцев, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T11:00
2020-10-05T11:27
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
москва
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.</strong> Посольство <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> не подтверждает информацию о межнациональной драке в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>: была стычка бытового характера и без участия азербайджанцев, заявил РИА Новости советник дипмиссии Эдвард Джамбазян.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в российской столице произошла драка между армянами и азербайджанцами, в которой ранения якобы получили два гражданина Армении.При этом он подчеркнул, что в любом случае произошедшее является поводом "в очередной раз призвать общину не поддаваться на провокации".В конце сентября главы национально-культурных автономий азербайджанцев и армян РФ Мехрибан Садыгова и Ара Абрамян официально обратились к соотечественникам в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, призвав "соблюдать спокойствие, проявлять уважение друг к другу и не поддаваться на провокации". Они выразили надежду, что мудрость народов и совместная история мирного проживания в России "послужат примером для конфликтующих сторон и будут содействовать установлению мира и стабильности на территории Нагорного Карабаха".
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обострение конфликта в нагорном карабахе, москва, армения, в мире

Посольство Армении опровергло данные о межнациональной драке в Москве

11:00 05.10.2020 (обновлено: 11:27 05.10.2020)
 
© Fotolia / bendesign.comФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Fotolia / bendesign.com
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Посольство Армении не подтверждает информацию о межнациональной драке в Москве: была стычка бытового характера и без участия азербайджанцев, заявил РИА Новости советник дипмиссии Эдвард Джамбазян.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в российской столице произошла драка между армянами и азербайджанцами, в которой ранения якобы получили два гражданина Армении.
"Мы не подтверждаем эту информацию. Имел место конфликт с участием наших двух соотечественников, который носил бытовой характер, а азербайджанцы в нем вообще не участвовали, их там не было", - сказал Джамбазян.
При этом он подчеркнул, что в любом случае произошедшее является поводом "в очередной раз призвать общину не поддаваться на провокации".
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"Потому что все может произойти. Общинные структуры и посольство призывают соотечественников не поддаваться на возможные провокации", - отметил Джамбазян.
В конце сентября главы национально-культурных автономий азербайджанцев и армян РФ Мехрибан Садыгова и Ара Абрамян официально обратились к соотечественникам в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, призвав "соблюдать спокойствие, проявлять уважение друг к другу и не поддаваться на провокации". Они выразили надежду, что мудрость народов и совместная история мирного проживания в России "послужат примером для конфликтующих сторон и будут содействовать установлению мира и стабильности на территории Нагорного Карабаха".
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеМоскваАрменияВ мире
 
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