https://ria.ru/20201005/domogatelstva-1578269381.html

Экс-солистка "ВИА Гры" рассказала о пережитых в детстве домогательствах

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала о пережитом в детстве насилии. Ее домогался возлюбленный матери. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T17:02

2020-10-05T17:02

2020-10-05T17:02

шоубиз

анна седокова

виа гра

московский дом книги

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Бывшая солистка группы "<a href="http://ria.ru/organization_VIA_Gra_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">ВИА Гра</a>" <a href="http://ria.ru/person_anna-sedokova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Седокова</a> рассказала о пережитом в детстве насилии. Ее домогался возлюбленный матери.О случившемся певица рассказала на страницах своей биографии под названием "Я сильная, я справлюсь!", которую она презентовала поклонникам в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Dom_knigi/" target="_blank" data-auto="true">Московском Доме книги</a>.По словам артистки, отчим приходил в ее комнату по ночам и распускал руки."Рассказать о своей жизни незнакомым, это словно стать под пули. И хотя я стою под ними уже почти 17 лет, такая откровенность пугает даже меня. Но лучше сказать правду, чем быть не той, которую вы себе представляете", — написала певица в Instagram.Поклонники Седоковой были шокированы случившемся и написали ей слова поддержки в комментариях:— Благодарю за мотивацию и искренность!— Спасибо вам большое за вашу книгу, за ваше чистое сердце, добрые помыслы и откровенность.— Анна! Вы красавица, замечательная мама! Вы просто огонь!— Очень хочу эту книгу. Думаю, она для меня сейчас будет просто лучиком света.— Я восхищаюсь тобой.

https://radiosputnik.ria.ru/20200919/razvlecheniya-1577482386.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна седокова, виа гра, московский дом книги