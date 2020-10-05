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Шоубиз
https://ria.ru/20201005/domogatelstva-1578269381.html
Экс-солистка "ВИА Гры" рассказала о пережитых в детстве домогательствах
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала о пережитом в детстве насилии. Ее домогался возлюбленный матери. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:02
2020-10-05T17:02
шоубиз
анна седокова
виа гра
московский дом книги
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Бывшая солистка группы "<a href="http://ria.ru/organization_VIA_Gra_gruppa/" target="_blank" data-auto="true">ВИА Гра</a>" <a href="http://ria.ru/person_anna-sedokova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Седокова</a> рассказала о пережитом в детстве насилии. Ее домогался возлюбленный матери.О случившемся певица рассказала на страницах своей биографии под названием "Я сильная, я справлюсь!", которую она презентовала поклонникам в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Dom_knigi/" target="_blank" data-auto="true">Московском Доме книги</a>.По словам артистки, отчим приходил в ее комнату по ночам и распускал руки."Рассказать о своей жизни незнакомым, это словно стать под пули. И хотя я стою под ними уже почти 17 лет, такая откровенность пугает даже меня. Но лучше сказать правду, чем быть не той, которую вы себе представляете", — написала певица в Instagram.Поклонники Седоковой были шокированы случившемся и написали ей слова поддержки в комментариях:— Благодарю за мотивацию и искренность!— Спасибо вам большое за вашу книгу, за ваше чистое сердце, добрые помыслы и откровенность.— Анна! Вы красавица, замечательная мама! Вы просто огонь!— Очень хочу эту книгу. Думаю, она для меня сейчас будет просто лучиком света.— Я восхищаюсь тобой.
https://radiosputnik.ria.ru/20200919/razvlecheniya-1577482386.html
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анна седокова, виа гра, московский дом книги

Экс-солистка "ВИА Гры" рассказала о пережитых в детстве домогательствах

17:02 05.10.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Анна Седокова
Певица Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала о пережитом в детстве насилии. Ее домогался возлюбленный матери.
О случившемся певица рассказала на страницах своей биографии под названием "Я сильная, я справлюсь!", которую она презентовала поклонникам в Московском Доме книги.
По словам артистки, отчим приходил в ее комнату по ночам и распускал руки.
"Рассказать о своей жизни незнакомым, это словно стать под пули. И хотя я стою под ними уже почти 17 лет, такая откровенность пугает даже меня. Но лучше сказать правду, чем быть не той, которую вы себе представляете", — написала певица в Instagram.
Поклонники Седоковой были шокированы случившемся и написали ей слова поддержки в комментариях:
— Благодарю за мотивацию и искренность!
— Спасибо вам большое за вашу книгу, за ваше чистое сердце, добрые помыслы и откровенность.
— Анна! Вы красавица, замечательная мама! Вы просто огонь!
— Очень хочу эту книгу. Думаю, она для меня сейчас будет просто лучиком света.
— Я восхищаюсь тобой.
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ШоубизАнна СедоковаВИА ГраМосковский Дом книги
 
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