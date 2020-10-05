https://ria.ru/20201005/dobrovoltsy-1578212125.html

Баку попросил Россию отслеживать набор добровольцев в армянской диаспоре

Генпрокуратура Азербайджана обратилась к коллегам из ряда стран, где есть армянские диаспоры, в том числе России, с просьбой отслеживать случаи набора... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T11:53

2020-10-05T11:53

2020-10-05T11:53

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

обсе

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 5 окт – РИА Новости.</strong> Генпрокуратура <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> обратилась к коллегам из ряда стран, где есть армянские диаспоры, в том числе России, с просьбой отслеживать случаи набора "добровольцев" в связи с ситуацией на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.Как утверждают в прокуратуре, "в результате осуществления вооруженными силами Азербайджанской Республики контрнаступательных мер армянские военные силы лишились части своих позиций, в связи с чем Армения призвала проживающих за рубежом армян участвовать в вооруженном конфликте с целью увеличения своей живой силы". "В ряде СМИ была распространена информация о том, что порядка тысячи этнических армян прибыли либо собираются прибыть на территорию Азербайджанской Республики", - заявили в генпрокуратуре.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.

https://ria.ru/20201005/draka-1578208487.html

Степан Краснов За азербайджанской диаспорой смотреть не надо? 21

Fuad H Вооруженных сил Азербайджанской Республики Армения призвала проживающих за рубежом армян принять участие в вооруженном конфликте с целью собрать новые силы. В СМИ сообщалось, что около 1000 этнических армян приехали на территорию Азербайджанской Республики или хотели приехать. Было отмечено, что резолюция 2178 (2014) Совета Безопасности ООН определяет лиц, причастных к организации и осуществлению террористических актов в других странах, термином «иностранные боевики-террористы». Зарубежные страны должны учитывать, что такие «армянские добровольцы» могут стать реальной угрозой для их стран, если они приобретут боевые навыки. Также, учитывая наличие многочисленной армянской диаспоры в странах, упомянутых в обращении, организацию перевозки «армянских добровольцев» представителями этой диаспоры, особое внимание следует уделить массовым визитам граждан в Армению, а также превентивным мерам по недопущению вывоза террористами иностранцев в Азербайджан. Их попросили привлечь к ответственно 10

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сша

азербайджан

армения

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, обсе, сша, азербайджан, армения, в мире