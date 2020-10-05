Баку попросил Россию отслеживать набор добровольцев в армянской диаспоре
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на митинге на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
БАКУ, 5 окт – РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана обратилась к коллегам из ряда стран, где есть армянские диаспоры, в том числе России, с просьбой отслеживать случаи набора "добровольцев" в связи с ситуацией на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
"Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев официально обратился к генеральным прокурорам США, Канады, Австралии, Германии, России, Грузии, Украины, Беларуси, Узбекистана, Уругвая, Ирака, Ирана, Аргентины, Бразилии, Болгарии и Польши, а также к министрам юстиции Ливана, Греции, Сирии и Франции", - заявили в пресс-службе ведомства.
Как утверждают в прокуратуре, "в результате осуществления вооруженными силами Азербайджанской Республики контрнаступательных мер армянские военные силы лишились части своих позиций, в связи с чем Армения призвала проживающих за рубежом армян участвовать в вооруженном конфликте с целью увеличения своей живой силы". "В ряде СМИ была распространена информация о том, что порядка тысячи этнических армян прибыли либо собираются прибыть на территорию Азербайджанской Республики", - заявили в генпрокуратуре.
"Государства, из которых прибывают так называемые "армянские добровольцы", должны принять во внимание то обстоятельство, что, приобретя боевые навыки, указанные лица при возвращении на территорию проживания могут представлять реальную угрозу общественной безопасности. Было также отмечено, что действия руководства Армении... являются явным нарушением Женевских конвенций и являются военным преступлением... В то же время было запрошено проведение превентивных мер для предотвращения транспортировки террористов из зарубежных стран в Азербайджан и привлечение данных лиц к уголовной ответственности ", - заявили в ведомстве.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.