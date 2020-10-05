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Песков заявил о серьезных обвинениях в деле историка Дмитриева
Кремль не комментирует дело осужденного за педофилию главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева, но отмечает, что там фигурируют весьма серьезные... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:00
2020-10-05T14:00
юрий дмитриев
петрозаводский городской суд
дмитрий песков
происшествия
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Кремль не комментирует дело осужденного за педофилию главы карельского "Мемориала", историка <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Dmitriev" target="_blank">Юрия Дмитриева</a>, но отмечает, что там фигурируют весьма серьезные обвинения, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.В прошлый вторник Верховный суд Карелии ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Защита планирует подать кассацию на 13-летний срок в колонии.Кроме того, изначально Петрозаводский городской суд признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия – в этой части решение теперь отменено.
https://ria.ru/20200929/srok-1577958390.html
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юрий дмитриев, петрозаводский городской суд, дмитрий песков, происшествия

Песков заявил о серьезных обвинениях в деле историка Дмитриева

14:00 05.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Кремль не комментирует дело осужденного за педофилию главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева, но отмечает, что там фигурируют весьма серьезные обвинения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"…Мне по-прежнему нечего сказать. Там фигурируют обвинения весьма и весьма серьезные, связанные с педофилией и так далее, я точной доказательной базой не располагаю, но согласитесь, что речь идет о более чем серьезных обвинениях", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать дело историка Дмитриева.

В прошлый вторник Верховный суд Карелии ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Защита планирует подать кассацию на 13-летний срок в колонии.
Кроме того, изначально Петрозаводский городской суд признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия – в этой части решение теперь отменено.
Руководитель карельского отделения общества Мемориал Юрий Дмитриев - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии
 
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Юрий ДмитриевПетрозаводский городской судДмитрий ПесковПроисшествия
 
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