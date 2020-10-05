Песков заявил о серьезных обвинениях в деле историка Дмитриева
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Кремль не комментирует дело осужденного за педофилию главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева, но отмечает, что там фигурируют весьма серьезные обвинения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"…Мне по-прежнему нечего сказать. Там фигурируют обвинения весьма и весьма серьезные, связанные с педофилией и так далее, я точной доказательной базой не располагаю, но согласитесь, что речь идет о более чем серьезных обвинениях", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать дело историка Дмитриева.
В прошлый вторник Верховный суд Карелии ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Защита планирует подать кассацию на 13-летний срок в колонии.
Кроме того, изначально Петрозаводский городской суд признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия – в этой части решение теперь отменено.
29 сентября, 17:18Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии