https://ria.ru/20201005/dmitriev-1578226455.html

Песков заявил о серьезных обвинениях в деле историка Дмитриева

Кремль не комментирует дело осужденного за педофилию главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева, но отмечает, что там фигурируют весьма серьезные... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:00

2020-10-05T14:00

2020-10-05T14:00

юрий дмитриев

петрозаводский городской суд

дмитрий песков

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Кремль не комментирует дело осужденного за педофилию главы карельского "Мемориала", историка <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Dmitriev" target="_blank">Юрия Дмитриева</a>, но отмечает, что там фигурируют весьма серьезные обвинения, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.В прошлый вторник Верховный суд Карелии ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Защита планирует подать кассацию на 13-летний срок в колонии.Кроме того, изначально Петрозаводский городской суд признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия – в этой части решение теперь отменено.

https://ria.ru/20200929/srok-1577958390.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий дмитриев, петрозаводский городской суд, дмитрий песков, происшествия