https://ria.ru/20201005/deboshiry-1578223622.html

На Кубани завели дело на дебошира, который угрожал полицейскому

Уголовное дело возбуждено против двух молодых людей, которые угрожали полицейскому и пытались завладеть его табельным оружием, за что один из них получил пулю в РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:52

2020-10-05T13:52

2020-10-05T13:52

гумвд

краснодарский край

происшествия

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<strong>КРАСНОДАР, 5 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело возбуждено против двух молодых людей, которые угрожали полицейскому и пытались завладеть его табельным оружием, за что один из них получил пулю в ногу, сообщает СУСК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.Видео с конфликтом появилось в субботу в мессенджерах и соцсетях. На кадрах видно, как полицейский пытается уклониться от нападающего на него мужчины, отступает от него и достает пистолет, делает несколько предупредительных выстрелов в землю, но мужчина не останавливается, тогда полицейский стреляет ему в ногу. Сцена сопровождается нецензурной бранью в адрес стража порядка - предположительно, со стороны товарищей нападавшего. СУСК объявил о доследственной проверке в отношении одного из дебоширов.По данным следствия, инцидент произошёл в ночь на минувшую пятницу, когда наряд полиции прибыл по вызову о нарушении общественного порядка к кафе в станице Старощербиновской. К одному из полицейских подошел местный житель, нарушавший общественный порядок, стал хватать его за одежду, пытался завладеть его оружием и угрожал применением насилия, в какой-то момент он влез на крышу патрульного автомобиля. Сотрудник полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух.По данным <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по региону, оба дебошира оказались ранее судимыми, в том числе и по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Одного из них после инцидента суд привлек к административной ответственности по административной статье "Мелкое хулиганство", назначив 15 суток административного ареста.

https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578206462.html

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краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, краснодарский край, происшествия