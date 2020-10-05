Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201005/cheboksary-1578218192.html
Жителя Чебоксар заподозрили в нападении на девятилетнюю девочку в лифте
Ранее судимый житель Чебоксар задержан по подозрению в нападении на девятилетнюю девочку в лифте, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:04
2020-10-05T13:04
следственный комитет россии (ск рф)
чебоксары
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dfd342a8f0bc946ae921bbe2a97866a0.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт - РИА Новости.</strong> Ранее судимый житель <a href="http://ria.ru/location_Cheboksary/" target="_blank" data-auto="true">Чебоксар</a> задержан по подозрению в нападении на девятилетнюю девочку в лифте, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Чувашии.По версии следствия, днем 2 октября в Чебоксарах мужчина зашел в лифт жилого дома вместе с ранее незнакомой ему 9-летней девочкой, где совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)."Личность злоумышленника удалось установить. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 46-летний житель города Чебоксары, последний раз освободившийся из мест лишения свободы в октябре 2019 года", - говорится в релизе.Мужчину удалось задержать, в том числе, благодаря видеозаписям с камер наружного наблюдения магазинов и управляющих компаний. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20191026/1560250332.html
чебоксары
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1400x0_80_0_0_0cc5ff264176c25fe585ec7ef62336bc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), чебоксары, происшествия

Жителя Чебоксар заподозрили в нападении на девятилетнюю девочку в лифте

13:04 05.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Ранее судимый житель Чебоксар задержан по подозрению в нападении на девятилетнюю девочку в лифте, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, днем 2 октября в Чебоксарах мужчина зашел в лифт жилого дома вместе с ранее незнакомой ему 9-летней девочкой, где совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
"Личность злоумышленника удалось установить. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 46-летний житель города Чебоксары, последний раз освободившийся из мест лишения свободы в октябре 2019 года", - говорится в релизе.
Мужчину удалось задержать, в том числе, благодаря видеозаписям с камер наружного наблюдения магазинов и управляющих компаний. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.10.2019
26 октября 2019, 12:40
В Приморье взяли под стражу подозреваемого в нападении на девочку
 
Обсудить0
Следственный комитет России (СК РФ)ЧебоксарыПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49Клинт Иствуд снимется в собственном фильме
01:48Трамп покинул госпиталь после трехдневной госпитализации
01:43В Бишкеке восстановили сотовую связь
01:40Трамп пообещал вскоре вернуться к предвыборной кампании
01:37Протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева
01:31Армения должна уйти с "оккупированных территорий", заявил Эрдоган
01:16Президент Киргизии призвал протестующих к благоразумию
01:04Протестующие в Киргизии потребовали освободить из СИЗО экс-президента
01:01Главы МИД Южной Осетии и непризнанной НКР обсудили обострение в Карабахе
01:01Пушков жестко ответил на установку памятника Горбачеву в Германии
00:54Протестующие в Бишкеке направились к зданию Госкомитета нацбезопасности
00:25Прощание с журналисткой Славиной состоится 6 октября в Нижнем Новгороде
00:22Протестующие в Киргизии прорвались в здание парламента
00:19Финский президент проинспектирует следящую за Россией разведку
00:12Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе
23:52На сотрудника дагестанской колонии завели дело из-за побега заключенных
23:31Экс-главе ОЗХО не дали выступить в Совбезе ООН
23:13Небензя обвинил Запад в использовании ОЗХО для давления в деле Навального
23:10В Москве умер 31 пациент с коронавирусом
23:01Ученые назвали новый способ заражения коронавирусом
Лента новостейМолния