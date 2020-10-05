https://ria.ru/20201005/cheboksary-1578218192.html

Жителя Чебоксар заподозрили в нападении на девятилетнюю девочку в лифте

Ранее судимый житель Чебоксар задержан по подозрению в нападении на девятилетнюю девочку в лифте, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:04

2020-10-05T13:04

2020-10-05T13:04

следственный комитет россии (ск рф)

чебоксары

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт - РИА Новости.</strong> Ранее судимый житель <a href="http://ria.ru/location_Cheboksary/" target="_blank" data-auto="true">Чебоксар</a> задержан по подозрению в нападении на девятилетнюю девочку в лифте, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Чувашии.По версии следствия, днем 2 октября в Чебоксарах мужчина зашел в лифт жилого дома вместе с ранее незнакомой ему 9-летней девочкой, где совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)."Личность злоумышленника удалось установить. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 46-летний житель города Чебоксары, последний раз освободившийся из мест лишения свободы в октябре 2019 года", - говорится в релизе.Мужчину удалось задержать, в том числе, благодаря видеозаписям с камер наружного наблюдения магазинов и управляющих компаний. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20191026/1560250332.html

чебоксары

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), чебоксары, происшествия