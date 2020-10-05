https://ria.ru/20201005/byudzhet-1578312915.html

Бюджет Москвы на следующий год будет дефицитным

Бюджет Москвы на следующий год будет дефицитным, город впервые за 10 лет будет выходить на рынок заимствований, при этом объём доходов и расходов останется на... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T20:28

2020-10-05T20:28

2020-10-05T20:41

россия

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Бюджет <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на следующий год будет дефицитным, город впервые за 10 лет будет выходить на рынок заимствований, при этом объём доходов и расходов останется на уровне прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости заммэра по вопросам экономической политики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.По его словам, объем расходов планируется на уровне 2019 года с небольшой динамикой."Это говорит о том, что все инвестиционные проекты, которые мы начали по ремонту и строительству, а также все социальные обязательства города будут выполнены. Поэтому мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла", - добавил заммэра.Он отметил, что доходы останутся приблизительно на уровне прошлого года.

https://ria.ru/20201005/byudzhet-1578305650.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, экономика