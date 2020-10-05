Бюджет Москвы на следующий год будет дефицитным
20:28 05.10.2020 (обновлено: 20:41 05.10.2020)
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бюджет Москвы на следующий год будет дефицитным, город впервые за 10 лет будет выходить на рынок заимствований, при этом объём доходов и расходов останется на уровне прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
"Если говорить про бюджет следующего года, он будет дефицитным. Мы впервые за последнее десятилетие будем выходить на рынок заимствований", - сказал Ефимов.
По его словам, объем расходов планируется на уровне 2019 года с небольшой динамикой.
"Это говорит о том, что все инвестиционные проекты, которые мы начали по ремонту и строительству, а также все социальные обязательства города будут выполнены. Поэтому мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла", - добавил заммэра.
"Это говорит о том, что все инвестиционные проекты, которые мы начали по ремонту и строительству, а также все социальные обязательства города будут выполнены. Поэтому мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла", - добавил заммэра.
Он отметил, что доходы останутся приблизительно на уровне прошлого года.
"Но понятно, что есть еще инфляционная составляющая, которая приводит к реальному сокращению расходов. Но тем не менее, нам хватает этих денег на полное обеспечение жизнедеятельности города и реализацию основных инвестиционных проектов", - уточнил Ефимов.