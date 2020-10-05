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Бюджет Москвы на следующий год будет дефицитным
Бюджет Москвы на следующий год будет дефицитным, город впервые за 10 лет будет выходить на рынок заимствований, при этом объём доходов и расходов останется на... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T20:28
2020-10-05T20:41
россия
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Бюджет <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на следующий год будет дефицитным, город впервые за 10 лет будет выходить на рынок заимствований, при этом объём доходов и расходов останется на уровне прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости заммэра по вопросам экономической политики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.По его словам, объем расходов планируется на уровне 2019 года с небольшой динамикой."Это говорит о том, что все инвестиционные проекты, которые мы начали по ремонту и строительству, а также все социальные обязательства города будут выполнены. Поэтому мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла", - добавил заммэра.Он отметил, что доходы останутся приблизительно на уровне прошлого года.
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россия
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россия, москва, экономика

Бюджет Москвы на следующий год будет дефицитным

20:28 05.10.2020 (обновлено: 20:41 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Руслан КривобокМосква с верхней точки. Вид на Большой Каменный мост с Дома Пашкова
Москва с верхней точки. Вид на Большой Каменный мост с Дома Пашкова - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бюджет Москвы на следующий год будет дефицитным, город впервые за 10 лет будет выходить на рынок заимствований, при этом объём доходов и расходов останется на уровне прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

"Если говорить про бюджет следующего года, он будет дефицитным. Мы впервые за последнее десятилетие будем выходить на рынок заимствований", - сказал Ефимов.

По его словам, объем расходов планируется на уровне 2019 года с небольшой динамикой.
"Это говорит о том, что все инвестиционные проекты, которые мы начали по ремонту и строительству, а также все социальные обязательства города будут выполнены. Поэтому мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла", - добавил заммэра.

"Это говорит о том, что все инвестиционные проекты, которые мы начали по ремонту и строительству, а также все социальные обязательства города будут выполнены. Поэтому мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла", - добавил заммэра.

Он отметил, что доходы останутся приблизительно на уровне прошлого года.

"Но понятно, что есть еще инфляционная составляющая, которая приводит к реальному сокращению расходов. Но тем не менее, нам хватает этих денег на полное обеспечение жизнедеятельности города и реализацию основных инвестиционных проектов", - уточнил Ефимов.

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