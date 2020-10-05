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Заммэра Москвы рассказал о потерях городского бюджета из-за пандемии
Бюджет Москвы по итогам года недополучит порядка 800 миллиардов рублей из-за пандемии, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T19:39
2020-10-05T19:41
владимир ефимов (политик)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Бюджет <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по итогам года недополучит порядка 800 миллиардов рублей из-за пандемии, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>."Если сравнивать еще и с тем, что у нас был заложен рост доходов относительно прошлого года на 8%, то суммарные потери бюджета превысят 500 миллиардов рублей. При этом мы понесли еще порядка 300 миллиардов рублей дополнительных расходов, которые не были предусмотрены в первоначальном бюджете и связаны с переоборудованием больничного фонда под COVID... То есть для бюджета это будет стоить порядка 800 миллиардов по итогам года, при условии, что мы останемся в текущей ситуации", - сообщил Ефимов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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владимир ефимов (политик), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, экономика

Заммэра Москвы рассказал о потерях городского бюджета из-за пандемии

19:39 05.10.2020 (обновлено: 19:41 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоУлица Сретенка в Москве
Улица Сретенка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бюджет Москвы по итогам года недополучит порядка 800 миллиардов рублей из-за пандемии, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Если сравнивать еще и с тем, что у нас был заложен рост доходов относительно прошлого года на 8%, то суммарные потери бюджета превысят 500 миллиардов рублей. При этом мы понесли еще порядка 300 миллиардов рублей дополнительных расходов, которые не были предусмотрены в первоначальном бюджете и связаны с переоборудованием больничного фонда под COVID... То есть для бюджета это будет стоить порядка 800 миллиардов по итогам года, при условии, что мы останемся в текущей ситуации", - сообщил Ефимов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаВладимир Ефимов (политик)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваЭкономика
 
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