https://ria.ru/20201005/byudzhet-1578305650.html
Заммэра Москвы рассказал о потерях городского бюджета из-за пандемии
Бюджет Москвы по итогам года недополучит порядка 800 миллиардов рублей из-за пандемии, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T19:39
2020-10-05T19:39
2020-10-05T19:41
владимир ефимов (политик)
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экономика
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Бюджет <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по итогам года недополучит порядка 800 миллиардов рублей из-за пандемии, сообщил в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>."Если сравнивать еще и с тем, что у нас был заложен рост доходов относительно прошлого года на 8%, то суммарные потери бюджета превысят 500 миллиардов рублей. При этом мы понесли еще порядка 300 миллиардов рублей дополнительных расходов, которые не были предусмотрены в первоначальном бюджете и связаны с переоборудованием больничного фонда под COVID... То есть для бюджета это будет стоить порядка 800 миллиардов по итогам года, при условии, что мы останемся в текущей ситуации", - сообщил Ефимов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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