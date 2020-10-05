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https://ria.ru/20201005/borschevik-1578199852.html
NYT рассказала о пытающемся захватить Россию "ядовитом пришельце"
Растение борщевик "захватывает" все большие площади на российских территориях, пишет New York Times. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T04:02
2020-10-05T09:32
борщевик
россия
общество
в мире
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"Ядовитый пришелец" захватил Россию
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Растение борщевик "захватывает" все большие площади на <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">российских</a> территориях, пишет <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Times</a>.Ядовитый сок этого растения может вызвать ожоги третьей степени и слепоту, отмечается в материале. Через заросли борщевика невозможно пройти без костюма химзащиты.Издание напоминает, что изначально растение произрастало на Кавказе. После Великой Отечественной войны во время восстановления сельского хозяйства страны советские агрономы решили использовать быстрорастущий борщевик для корма скоту. Растение стали выращивать по всей стране, но к 1980-м годам выяснилось, что оно отрицательно влияет на вкус коровьего молока. Однако к этому моменту сдержать неконтролируемое распространение борщевика было уже невозможно.Одно растение производит до 100 тысяч семян и быстро вытесняет низкие луговые растения центральной части России. Как указывает издание, борщевик ежегодно увеличивает площадь захваченных им территорий на десять процентов.<strong>Полный текст статьи читайте на <a href="https://inosmi.ru/social/20201004/248244681.html" target="_blank">сайте ИноСМИ&gt;&gt; </a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575944223.html
Единственное, что в России растет стабильно!) борщевая сверхдержава
88
Слоупоки и дилетанты. Во-первых. новости полсотни лет, во-вторых, с ним успешно борятся, в-третьих - проити можно легко, главное чтоб солнца не было - ожоги при попадании сока на кожу НА СОЛНЦЕ. Резко повышает чувствительность к ультрофиолету
85
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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борщевик, россия, общество, в мире

NYT рассказала о пытающемся захватить Россию "ядовитом пришельце"

04:02 05.10.2020 (обновлено: 09:32 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Растение борщевик "захватывает" все большие площади на российских территориях, пишет New York Times.
Ядовитый сок этого растения может вызвать ожоги третьей степени и слепоту, отмечается в материале. Через заросли борщевика невозможно пройти без костюма химзащиты.
Издание напоминает, что изначально растение произрастало на Кавказе. После Великой Отечественной войны во время восстановления сельского хозяйства страны советские агрономы решили использовать быстрорастущий борщевик для корма скоту. Растение стали выращивать по всей стране, но к 1980-м годам выяснилось, что оно отрицательно влияет на вкус коровьего молока. Однако к этому моменту сдержать неконтролируемое распространение борщевика было уже невозможно.
Одно растение производит до 100 тысяч семян и быстро вытесняет низкие луговые растения центральной части России. Как указывает издание, борщевик ежегодно увеличивает площадь захваченных им территорий на десять процентов.
Работы по уничтожению борщевика - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 16:09
Москвич дотронулся до борщевика и умер
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
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