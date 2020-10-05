https://ria.ru/20201005/bishkek-1578326486.html

Протестующие заняли центральную площадь Бишкека

Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T23:00

2020-10-05T23:00

2020-10-06T00:03

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 5 окт — РИА Новости.</strong> Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо, сообщил корреспондент РИА Новости.Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания.Столкновения в других частях города прекратились.Утром около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики, начали акцию протеста в центре столицы <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора.Как отмечали в МВД республики, милиция начала разгонять протестующих из-за их агрессивного поведения.По данным Минздрава, в больницы доставили более 120 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Примерно половина госпитализированных — сотрудники силовых органов.Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время голосования.

https://ria.ru/20201005/bishkek-1578316935.html

https://ria.ru/20201005/kirgiziya-1578312456.html

Тимур Салихов Дать по попе им посильнее. 229

Sergej Klassen Опять Запад переворот организует. 222

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протесты в бишкеке, бишкек, киргизия, в мире