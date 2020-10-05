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https://ria.ru/20201005/bishkek-1578326486.html
Протестующие заняли центральную площадь Бишкека
Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T23:00
2020-10-06T00:03
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 5 окт — РИА Новости.</strong> Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо, сообщил корреспондент РИА Новости.Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания.Столкновения в других частях города прекратились.Утром около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики, начали акцию протеста в центре столицы <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора.Как отмечали в МВД республики, милиция начала разгонять протестующих из-за их агрессивного поведения.По данным Минздрава, в больницы доставили более 120 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Примерно половина госпитализированных — сотрудники силовых органов.Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> признал, что подкуп голосов стал проблемой во время голосования.
https://ria.ru/20201005/bishkek-1578316935.html
https://ria.ru/20201005/kirgiziya-1578312456.html
Дать по попе им посильнее.
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Опять Запад переворот организует.
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бишкек
киргизия
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протесты в бишкеке, бишкек, киргизия, в мире

Протестующие заняли центральную площадь Бишкека

23:00 05.10.2020 (обновлено: 00:03 06.10.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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БИШКЕК, 5 окт — РИА Новости. Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо, сообщил корреспондент РИА Новости.
Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания.
Столкновения в других частях города прекратились.
Утром около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент республики, начали акцию протеста в центре столицы Киргизии. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора.
Протестующие бросили коктейль Молотова в силовиков в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 21:06
Протестующие возводят баррикады в центре Бишкека
Как отмечали в МВД республики, милиция начала разгонять протестующих из-за их агрессивного поведения.
По данным Минздрава, в больницы доставили более 120 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Примерно половина госпитализированных — сотрудники силовых органов.
Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).
Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время голосования.
Акция протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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