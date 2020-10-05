https://ria.ru/20201005/bishkek-1578323832.html

Число пострадавших после беспорядков в Бишкеке возросло до 120

Число пострадавших в столкновениях силовиков с протестующими в Бишкеке превысило 120 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Киргизии. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T22:21

2020-10-05T22:21

2020-10-05T22:21

протесты в бишкеке

бишкек

единство

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 5 окт - РИА Новости.</strong> Число пострадавших в столкновениях силовиков с протестующими в Бишкеке превысило 120 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Киргизии.По его данным, примерно половину пострадавших составляют силовики.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонники партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером начались столкновения митингующих с силовиками, ожесточенные стычки продолжаются по всему центру киргизской столицы до сих пор.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская) с 7,11%.

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/protesty-1578318624.html

Игорь Земский Госдеп будет стоять за демократию в Киргизии до последнего киргиза 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протесты в бишкеке, бишкек, единство, киргизия, в мире